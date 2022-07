Calciomercato Inter, ora è tutto vero: l’hanno preso, annuncio improvviso

L’Inter continua a operare in entrata e in uscita sul calciomercato e in attesa di un altro colpo definisce un nuovo accordo.

Archiviata la stagione 2021/2022, la Serie A ha già acceso i motori in vista della prossima che avrà inizio nel weekend del 13 e 14 agosto. Tra poco più di un mese il massimo campionato ripartirà e gli spunti d’interesse saranno notevoli sia per quanto riguarda la lotta per il titolo che per quella della salvezza. Equilibri che passeranno inevitabilmente dal calciomercato.

Tra le squadre più attive abbiamo l’Inter, che dopo il titolo vinto nel 2021 e il deludente 2° posto della scorsa stagione vuole subito tornare a dominare il campionato. Impresa che non sarà certo scontata, ma sicuramente possibile considerando i colpi già messi a segno. I nerazzurri hanno chiuso in entrata per Onana, i giovani Asllani e Bellanova e gli esperti Mkhitaryan e Lukaku.

Si attendono altre mosse dall’ad Beppe Marotta, che però per far quadrare i conti deve prima chiudere alcune operazioni in uscita. Per adesso sono partiti gli svincolati Andrea Ranocchia e Ivan Perisic, mentre Stefano Sensi è stato girato in prestito al neopromosso Monza. Andrà a lottare per la salvezza anche il giovane Lorenzo Pirola, in procinto di accordarsi con la Salernitana, mentre proprio oggi è stata chiusa anche l’operazione che porterà Ionut Radu alla Cremonese.

Inter, ufficiale il prestito di Radu alla Cremonese

Il giovane portiere rumeno, protagonista in negativo la scorsa stagione quando un suo errore costò la sconfitta contro il Bologna in piena corsa Scudetto, ripartirà dunque dalla neopromossa lombarda. Che guarda ai giovani talenti delle big – come Filippo Ranocchia e Koni De Winter della Juventus – e ha scelto Radu per rimpiazzare Carnesecchi, titolare nella cavalcata chiusa con la promozione e tornato all’Atalanta.

A comunicare l’ufficialità di un accordo che era nell’aria da tempo è stato il club grigiorosso sul proprio sito ufficiale. Radu arriva in prestito, e avrà l’occasione di dimostrare tutto il suo valore dopo essersi già messo in mostra con risultati alterni in 18 mesi al Genoa tra il 2018 e gennaio 2020.

“Arrivo a Cremona con grande spirito di sacrificio e voglia di fare. Gli stessi valori della società che dopo 26 anni è riuscita a tornare in Serie A. Sono molto contento, sarà una grande annata” ha affermato Radu nel video che accompagna la notizia, salutando poi i suoi nuovi tifosi.