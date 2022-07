Milan, tifosi al settimo cielo: colpaccio in attacco, spuntano le cifre

Il Milan ha raggiunto un’intesa di massima con il calciatore e conosce il prezzo per convincere il suo club ad accettare. Occhio alla Premier

La concentrazione del Milan è rivolta verso il trequartista. In questo momento, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno dato priorità a questa zona del campo per rinforzare i rossoneri. La dirigenza rossonera sta muovendo passi concreti per assicurarsi un profilo giovane ed interessante, in continuità con le operazioni del recente passato.



Il calciatore sul quale è forte il pressing del Milan è Charles De Ketelaere, classe 2001 belga, con già alcuni anni nell’élite. Nonostante la giovane età ha già accumulato un po’ d’esperienza internazionale tra Champions League (16 presenze e due reti), Europa League (3 gettoni) e gare nella nazionale maggiore (8 con una marcatura). Il Milan insiste per prelevare il calciatore e due giorni fa ha incontrato il suo agente.

Milan, incontro con l’agente di De Ketelaere: intesa quinquennale col calciatore

Maldini e Massara, come rivelato da ‘La Gazzetta dello Sport’, hanno avuto un appuntamento con l’agente del trequartista belga, Tom De Mul, un passato da calciatore frenato da continui problemi fisici che lo hanno costretto molto giovane al ritiro.

Le parti si sono mostrate il gradimento reciproco. Il Milan offre 20 milioni più bonus al Club Bruges ma è pronto ad aumentare la propria offerta, salendo intorno ai 30 milioni. Sul calciatore c’è anche il Leeds che ha già manifestato la voglia a chiudere intorno a questa cifra e potrebbe ingaggiare un testa a testa a suon di rialzi.



L’affare pertanto potrebbe chiudersi con un accordo sui 30-35 milioni di euro. Con il calciatore non ci sarebbero invece problemi perché per De Ketelaere sarebbe pronto un quinquennale da 2-2.5 milioni di euro più bonus e con un ingaggio a salire.