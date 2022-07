Inter, Marotta è stato chiaro: la cessione solo in un caso

Dopo il mercato in entrata in casa Inter è tempo di valutare le cessioni. Marotta però è stato chiaro: il big via solo in un caso.

Il calciomercato dell’Inter è iniziato in maniera esplosiva. Marotta è riuscito a riportare Lukaku a Milano dopo solo un anno dalla sua maxi-cessione. Accanto al grande colpo il dirigente ha anche concluso anche diverse altre operazioni.

Sono arrivati il portiere Andrè Onana, svincolatosi dall’Ajax, i centrocampisti Mkhitaryan e Asllani e il difensore Bellanova. Adesso però in casa Inter è il momento di pensare anche al mercato in uscita, con diverse situazioni che devono essere risolte.

Il timore dei tifosi dell’Inter è tutto concentrato sulla possibile partenza di Milan Skriniar. Il difensore slovacco è infatti nel mirino del PSG. Non è un mistero che gli sceicchi stiano facendo di tutto per portarlo all’ombra della Torre Eiffel. Marotta però è stato chiaro, se sarà addio lo sarà solo alle condizioni dell’Inter.

Inter, il PSG non molla per Skriniar: Marotta detta le condizioni

Stando a quanto riporta il Corriere dello Sport le due squadre si stanno ancora parlando, ma una soluzione alla trattiva non sembra essere dietro l’angolo. Ieri c’è stato uno scambio di telefonate, ma la richiesta dell’Inter è chiara: Marotta non ha intenzione di privarsi del suo difensore per meno di 70 milioni di euro.

Il calciatore dal canto suo non sta facendo pressioni per la cessione, quindi difficilmente potrà essere un alleato per il PSG. Ai francesi toccherà quindi alzare l’offerta, al momento ferma sui 60 milioni. Altro problema per il PSG è l’eventuale contropartita tecnica. L’Inter non è interessata a Diallo, preferendo una soluzione solo cash. Così da poter poi reinvestire il denaro incassato su profili come Bremer o Milenkovic, secondo i nerazzurri decisamente più pronti rispetto a Diallo.