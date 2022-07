Calciomercato Milan, tifosi spiazzati: Rafael Leao ora è in bilico

In casa Milan la questione rinnovi è sempre più attuale. La situazione è in aggiornamento ed il club ha qualche difficoltà.

Il Milan di Stefano Pioli ha vinto il campionato ‘quasi a sorpresa’ nell’ultima Serie A, vincendo il testa a testa con i cugini dell’Inter. La squadra rossonera ha iniziato la stagione con la qualificazione Champions come obiettivo principale, ma con il passare del tempo ha preso piede il sogno scudetto.

Maignan, Tomori e Kalulu, ma non solo: Tonali a centrocampo e Leao e Giroud in attacco, questi sono solo alcuni degli uomini decisivi per la vittoria del diciannovesimo scudetto. La dirigenza ha lavorato bene con il giusto mix di giovani e calciatori più esperti con Pioli abile a gestire tutti.

Dopo il successo il Milan deve ora confermarsi e il club deve valutare la situazione contrattuale di diversi giocatori in rosa, uno su tutti il portoghese Rafael Leao. Il giovane talento portoghese è esploso nell’ultima parte del campionato ed ha suon di grandi prestazioni ha trascinato il Milan alla vittoria della Serie A.

Milan, difficoltà nel rinnovo di Leao

Rafael Leao ha come manager il noto super agente Jorge Mendes e le parti stanno trattando il rinnovo del contratto. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport al momento la distanza è evidente: il Milan offre 4.5 milioni di euro per il rinnovo mentre l’entourage del calciatore chiede 7 milioni bonus compresi. Una situazione in costante divenire con diverse big europee che osservano.

Non solo Leao per i rapporti tra il club campione d’Italia e Jorge Mendes. Questi è l’agente anche di Renato Sanches, obiettivo primario dei rossoneri per il centrocampo. Per acquistare il giocatore Maldini e Massara dovranno battere la concorrenza del PSG.