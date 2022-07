Calciomercato Milan, alternativa ad Acerbi: smacco all’Inter?

A poco più di un mese dal via della Serie A si infiamma il calciomercato estivo: derby Milan-Inter in vista per un difensore?

La stagione 2022/2023 è ormai alle porte e dirà molto sul reale spessore di Milan e Inter. I rossoneri campioni d’Italia devono riuscire a confermarsi al vertice migliorando una rosa che al momento presenta alcune lacune, i nerazzurri devono colmare il gap dai cugini. E molte risposte arriveranno anche dal calciomercato.

La prossima stagione le due milanesi dovranno presumibilmente vedersela anche con la rinata Juventus e con il Napoli – che sogna Dybala – e al momento sono impegnatissime sul calciomercato. L’Inter ha già chiuso una serie di colpi importanti, Lukaku su tutti, mentre il Milan studia i reparti dove c’è maggiore necessità e al momento rimbalza dalla trequarti alla difesa.

Nel primo caso sembra essere sfumato causa infortunio Traoré ma restano in piedi le ipotesi legate a De Ketelaere e Ziyech. Nel secondo con l’obiettivo primario Botman finito al Newcastle si lavora sul possibile ritorno di Filippo Acerbi dalla Lazio, che si scambierebbe di maglia con Alessio Romagnoli ormai promesso sposo biancoceleste.

Nelle ultime ore secondo il QS è però emerso un altro nome molto importante. E cioè quello di Nikola Milenkovic, difensore serbo della Fiorentina con contratto in scadenza nel 2023 e nel mirino anche dell’Inter.

Milan, duello con l’Inter per Milenkovic?

Il club nerazzurro ha individuato in Milenkovic il sostituto ideale per il sacrificio che pare verrà inevitabilmente fatto nel reparto arretrato. Uno tra De Vrij, Bastoni e Skriniar partirà, e la Beneamata vorrebbe sostituirlo con il difensore viola. Che però, come detto, interessa anche al Milan.

Difficile dire adesso se il serbo finirà davvero a una delle due milanesi e quale se lo aggiudicherà eventualmente. L’Inter è impegnata al momento con le cessioni e non riesce a liberare spazio economicamente, il Milan deve valutare con attenzione la priorità dei rinforzi perché ad esempio anche in mediana Renato Sanches è tornato d’attualità.

Nei prossimi giorni scopriremo quali saranno le evoluzioni intorno a Milenkovic, che sembra comunque ormai intenzionato a lasciare la Fiorentina e a cercare il salto di qualità in una big. Se questa avrà poi sede a Milano è tutto da vedere.