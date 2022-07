“Ora tocca a lui”: Napoli, l’annuncio del club è una frecciata a Mertens

Un dirigente di spicco del Napoli si è lasciato sfuggire qualcosa sul futuro di Dries Mertens, attualmente in sospeso tra addio e rinnovo.

Il Napoli 2022/2023, chiamato a recitare il ruolo di credibile protagonista nella corsa a uno Scudetto che la piazza aspetta ormai da tempo, potrebbe essere il primo a non contare su Dries Mertens dopo ben 9 stagioni. Un periodo di tempo in cui il belga ha fatto innamorare il pubblico partenopeo diventandone un idolo assoluto.

A oggi Mertens, 35 anni compiuti lo scorso 6 maggio, è un giocatore svincolato. L’accordo che lo legava al Napoli si è concluso lo scorso 30 giugno, e da allora le voci sul suo futuro si sono susseguite dipingendo ogni volta panorami diversi. Chi sosteneva che sarebbe rimasto, trovando un accordo con il club, chi che avrebbe seguito il vecchio mentore Sarri alla Lazio nel ruolo di vice-Immobile.

Le ultime notizie volevano un suo ritorno in Belgio, nelle file dell’Anversa, possibilità che poi è stata quasi immediatamente esclusa. Lasciando spazio nuovamente a un suo imminente accordo per un nuovo contratto con il Napoli. Una situazione che ovviamente tiene in sospeso i tifosi e a cui ha però fornito una parziale risposta il vicepresidente del club Edoardo De Laurentiis ai microfoni di SerieANews.

Mertens, il Napoli aspetta una risposta

Mentre attendono nuovi colpi di calciomercato, i tifosi restano in sospeso dopo le parole di Edo De Laurentiis. Prima di esprimersi anche sul possibile arrivo di Dybala, ai nostri microfoni sul futuro di Mertens ha detto: “Spetta a lui, la palla l’abbiamo lasciata a lui”. Un messaggio molto chiaro: il Napoli ha dettato le proprie condizioni, adesso tocca al giocatore fornire una risposta.

La speranza del pubblico campano è naturalmente quella che il belga resti, soprattutto dopo la partenza di Insigne, anche per la sua importanza come uomo-spogliatoio. Arrivato dal PSV nel 2013 come ala guizzante e tutto dribbling, a Napoli Mertens si è scoperto centravanti di razza segnando 148 gol in 397 presenze. Numeri che lo rendono il miglior marcatore di sempre del club in Italia e in Europa e di certo una risorsa che potrebbe fare davvero comodo a Spalletti.