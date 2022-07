Salernitana, la chiusura è vicina: Nicola esulta per il colpo sul mercato

La ‘nuova’ Salernitana di Iervolino è al lavoro per potenziare la rosa ed avere una squadra competitiva per la prossima stagione.

La Salernitana di Davide Nicola ha vissuto un’ultima stagione molto complicata. Il cambio di proprietà da Lotito a Iervolino ha cambiato le sorti del club ed il neo presidente ha conquistato una salvezza miracolosa. Nuovo tecnico, nuova dirigenza e diversi nuovi acquisti per Iervolino che vuole ora rivoluzionare il club campano e trasformarla in una grande realtà.

Il calciomercato del club campano è iniziato con una grande cessione, il trasferimento del brasiliano Ederson all’Atalanta mentre ha fatto il percorso inverso il centrale difensivo Lovato. In dirigenza ora c’è il ‘quasi debuttante’ Morgan De Sanctis che è al lavoro per rinforzare il club in vista della prossima stagione.

Uno dei reparti dove la Salernitana è pronta a intervenire è senza dubbio l’attacco. Pinamonti è sempre un obiettivo, ma sull’attaccante dell’Inter ci sono diversi club di A; Djuric ha ormai salutato e Nicola ha bisogno di certezze per la formazione che scenderà in campo all’inizio della prossima stagione.

Salernitana, per l’attacco è Bonazzoli la priorità

Uno degli obiettivi principali del club campano è sicuramente Federico Bonazzoli. L’attaccante scuola Inter è andato in doppia cifra nella scorsa stagione ed ora Nicola vuole riaverlo con sè. Dopo Djuric la Salernitana non può rischiare di perdere un’altra pedina del suo attacco.

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport la squadra di Nicola e la Sampdoria hanno trovato l’accordo sulla base di 4.5 milioni di euro più una percentuale futura sulla rivendita. Ora la società di Iervolino è a colloquio con l’agente del giocatore e si cerca l’accordo per il contratto. Filtra comunque ottimismo.