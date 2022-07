“E’ incedibile”: l’annuncio non spaventa la Juve, Cherubini ci crede ancora

Un annuncio che ad oggi non spaventa la Juve. L’obiettivo è stato definito “incedibile”, ma la dirigenza prepara comunque l’offerta.

Non ci sono limiti alle strade del mercato, e questo lo abbiamo imparato ormai diverso tempo fa. Difficile pensare che si possa porre un veto ad una determinata operazione, a meno che non ci siano delle condizioni cosi particolari da dover per forza di cosa rendere un affare impossibile. Oggi non è più cosi, almeno non rispetto a qualche anno fa, ed i soldi possono sbloccare praticamente qualsiasi cosa, se presentati nella maniera giusta.

Lo sa la Juventus, che dopo aver messo a segno i colpi Di Maria e Pogba, si guarda ancora intorno per capire come migliorare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Certo, da capire com e poter aumentare il livello della squadra senza svenarsi sarebbe una cosa utile, ma la dirigenza ha anche capito che per mettersi in pari con Inter e Milan serve mettersi alla prova anche in sede di mercato.

Juve, l’annuncio su Arnautovic non spaventa la dirigenza

Uno dei nomi sui quali la Juventus sta lavorando è quello di Marko Arnautovic, ritenuto il nome ideale per completare l’attacco insieme a Duran Vlahovic. Nelle scorse ore è arrivato l’annuncio di Fenucci, dirigente del Bologna, che ha definito “incredibile” l’attaccante austriaco.

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’, per, la Juventus non sarebbe assolutamente spaventata dal muro alzato dalla dirigenza felsinea. In casa bianconera c’è l’assoluta consapevolezza che quello di Arnautovic sia un profilo ideale, e proprio per questo motivo si continuerà a lavorare per cercare di creare una breccia, aiutati anche dall’interesse del giocatore a percorrere la strada verso Torino.