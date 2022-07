Balotelli, l’indizio social fa impazzire i tifosi: destinazione a sorpresa?

Mario Balotelli ancora protagonista sui social: questa volta il suo messaggio indica una destinazione inattesa per il futuro.

La stagione trascorsa all’Adana Demirspor in Turchia, agli ordini di mister Vincenzo Montella, Mario Balotelli l’ha vissuta appieno. Per il centravanti italiano è stata l’opportunità per rimettersi in sesto e anche per mostrarsi a club ancora più appetibili nei cinque maggiori campionati europei. Probabilmente, l’obiettivo è stato raggiunto e l’indizio lo dà lo stesso giocatore attraverso i propri canali social.

Spesso SuperMario ha utilizzato il suo profilo Instagram per dare notizie, anche se a metà, generando così mistero. È capitato ancora una volta. Balotelli, infatti, ha infiammato i tifosi spagnoli, condividendo una story con una schermata nera e un’equazione da risolvere.

Il giocatore ha condiviso l’emoticon della bandiera della Spagna, accanto quella del pallone da calcio e per chiudere ha scritto il proprio nome, “Mario”. Un messaggio che lascia intendere che la sua prossima destinazione potrebbe essere in Liga.

Balotelli va in Liga? L’indizio social è inequivocabile

Saranno i suoi seguaci a dover rispondere all’enigma, ma nel frattempo è inevitabile pensare al Valencia. Sulla panchina del club è da poco arrivato l’italiano Rino Gattuso, al quale basterebbe una telefonata per proporre l’avventura a Balotelli, il quale probabilmente l’accetterebbe.

L’ostacolo è che con l’Adana Demirspor Balotelli ha un contratto che prevede una clausola di risoluzione pari a 5 milioni di euro. Una cifra ridotta ma non eccessivamente per una società in difficoltà economica come il Valencia. Pensarci è lecito, ma è possibile che ci siano anche altre piste attive. Bisognerà attendere, magari proprio un altro indizio social…