Balotelli, l’annuncio cambia tutto: il presidente esce allo scoperto

Dalla Turchia arrivano le dichiarazioni del presidente dell’Adana. Il futuro di Mario Balotelli potrebbe prendere una direzione inaspettata.

La stagione di Mario Balotelli in Turchia è stata tutto sommato positiva. L’ex attaccante tra le altre di Inter e Milan ha messo a segno 18 reti nella Super Lig turca con la maglia dell’Adana Demirspor, squadra allenata da un’altra vecchia conoscenza del calcio italiano: Vincenzo Montella.

Numeri che però non sono serviti per farlo rientrare nel giro della Nazionale. Il CT Mancini sembra ormai, anche dopo la debacle nel play-off per i Mondiali contro la Macedonia del Nord, voler aprire un nuovo ciclo. E calciatore come Mario Balotelli, ormai over 30, non sembrano poter rientrare più nei suoi piani.

Ciò però non ha impedito che le sue buone prestazioni attirassero l’attenzione di diversi club. Nei giorni scorsi si era parlati di un ‘salto di qualità’ in Turchia al Galatasaray oppure di un trasferimento al Valencia di Gattuso. Tra le voci era spuntata anche la suggestiva ipotesi di un ritorno al Monza, squadra in cui Balotelli ha già giocato. Una possibilità che, a quanto pare non si concretizzerà, almeno per il momento.

Balotelli, per adesso resta all’Adana. In futuro…

L’annuncio del presidente dell’Adana Murat Sancak ai microfoni di AS cambia tutto. Balotelli al momento non si muove. Nessuna offerta da Galatasaray e Valencia. E, a quanto pare, nemmeno da Galliani per riportarlo al Monza.

Attualmente il contratto che lega Super Mario all’Adana scade nel 2024. Indipendentemente dai due anni restanti c’è però una clausola rescissoria di 5 milioni di euro che potrebbe anche riaprire i giochi. Staremo a vedere se qualche club sarà in grado di arrivare ad offrire tale cifra o se davvero Balotelli resterà all’Adana.