Calciomercato Juventus, il colpo dell’estate è ufficiale: firma fino al 2026

La Juventus ha chiuso il colpo dell’estate: firma già effettuata e ufficialità data dalla società che timbra l’affare a condizioni favorevoli

La Serie A chiude uno dei grandi colpi dell’estate. La Juventus ha ottenuto la firma forse più attesa del calciomercato. I bianconeri sono tornati a mettere sotto contratto il calciatore più mediatico tra quelli con il contratto appena scaduto. Un colpo importante per la società bianconera.

Il club del presidente Andrea Agnelli ha perfezionato l’ingaggio di Paul Pogba, ormai a tutti gli effetti bianconeri. Il club juventino ha ufficializzato il ritorno del centrocampista francese con diversi post comparsi sui propri social, compreso un video nel quale il giocatore dice “I’m back”, “sono tornato”. E alimenta i sogni dei tifosi, che vogliono tornare a gioire dopo l’annata più povera degli ultimi recenti anni sotto il profilo dei risultati.

Juventus, Paul Pogba ufficiale: il francese torna in bianconero, contratto fino al 2026

Come era già avvenuto dieci anni fa, nel 2012, Paul Pogba raggiunge la Juventus a parametro zero. Ed in entrambe le circostanze, la squadra lasciata è stata il Manchester United. I ‘Red Devils’ hanno perso il calciatore a zero, lo hanno ripreso nel 2016 per la bellezza di 105 milioni di euro e sei anni più tardi sono tornati a vederlo andar via senza un mancato compenso. Il calciatore ha firmato fino al 2026.

Il 29enne centrocampista francese di Le Havre ha fatto vedere le cose migliori della sua carriera con Massimiliano Allegri che può adesso tornare a contare su di lui per fare grande la Juventus in Italia e in Europa. I bianconeri, dalla lista dei convocati, hanno ingaggiato pure Angel Di Maria.

L’argentino, ex PSG, Real Madrid, Manchester United e Benfica, sarà presentato oggi alle 15. Anche lui darà una mano per consentire alla società di Andrea Agnelli di lottare per lo scudetto, sfuggito nelle ultime due stagioni.