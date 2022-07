Mondiali in Qatar, tutto vero: addio ufficiale a pochi mesi dal torneo

A pochi mesi dai Mondiali di Qatar 2022 si registra l’addio improvviso e per certi versi inspiegabile di un possibile protagonista.

Si avvicina l’appuntamento con i Mondiali di Qatar 2022, l’evento che contraddistinguerà la stagione calcistica 2022/2023 appena cominciata. Un appuntamento insolito, quando in Europa saremo in pieno inverno, che sarà come sempre seguitissimo anche da noi nonostante la mancata qualificazione dell’Italia campione d’Europa.

Oltre al fascino innegabile per l’appuntamento iridato, infatti i Mondiali registrano in questi giorni numerose notizie che destano non poca curiosità. Dall’introduzione da parte della FIFA del fuorigioco semi-automatico alla presenza delle telecamere negli spogliatoi, vedremo molte novità dal punto di vista tecnologico.

Senza considerare inoltre le polemiche che circondano le squadre partecipanti. Si è parlato a lungo di possibili ripescaggi, e se quello dell’Italia “per meriti sportivi” non ha mai avuto fondamento, quello che il Cile richiede ai danni dell’Ecuador sembra destinato a far discutere ancora a lungo.

Cambiano anche alcuni protagonisti. Tra questi il commissario tecnico dell’Iran, il croato Dragan Skocic, esonerato proprio in queste ore. Una scelta a dir poco sorprendente da parte della FFIRI, la federcalcio locale, già nel mirino dell’opinione pubblica per il divieto imposto alle donne di recarsi allo stadio.

Mondiali, esonero a sorpresa: Skocic lascia l’Iran

Subentrato nel dicembre 2019 al belga Marc Wilmots, Skocic ha trascinato l’Iran alla qualificazione ai Mondiali prima superando Iraq, Bahrein, Hong Kong e Cambogia e poi dominando il girone finale davanti a Corea del Sud, Emirati Arabi Uniti, ancora Iraq, Siria e Libano. Un cammino lastricato di successi: 18 gare, 15 vittorie, un pareggio e sole due sconfitte, 2,2 gol segnati di media e 0,44 incassati.

Numeri che non sono bastati a guadagnarsi la presenza ai Mondiali. Due sconfitte nelle ultime tre gare, tra cui l’ultima per 2-1 contro l’Algeria in amichevole a giugno, hanno spinto la FFIRI al cambio. Una brutta botta per Skocic, che in Iran prima di prendere le redini della Nazionale aveva guidato Malavad, Foolad, Khooneh be Khooneh e Sanat Naft.

Secondo il Teheran Times, per la sua successione la federcalcio starebbe valutando i nomi del 58enne Amir Ghalenoei, tecnico del Gol Gohar Sirjan FC, e del 41enne Javad Nekounam, da giocatore record-man di presenze in Nazionale (151), passato in Europa dove ha indossato la maglia dell’Osasuna e attualmente alla guida del Foolad.