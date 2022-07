L’agente Caravello: “Udogie? Udinese bottega cara, vedremo. Su Senesi…”

Dal mercato della Serie A ai profili di Senesi ed Udogie: l’intervista ai microfoni di SerieANews.com dell’agente ed intermediario, Danilo Caravello.

Il mercato ha le sue regole e i suoi ritmi. Anche in tempi difficili come quelli della pandemia e della crisi conseguente la guerra. Dal mercato della Serie A ai profili di Marcos Senesi e Destiny Udogie, questa l’intervista ai microfoni di SerieANews.com a Danilo Caravello, agente ed intermediario di mercato.

Primi giorni di mercato, già qualche botto importante, ma anche tanti calciatori a zonzo e senza una squadra. È il mercato che ti aspettavi?

“Sì, questo è il mercato che mi aspettavo. Andare a parametro zero è un rischio, anche se sei un calciatore importante. Tutte le società ormai sono attente ai conti. Si pensa sempre ai Mertens, o ai Dybala, ma io aggiungerei anche i Bernardeschi, i Belotti… Tutta gente che è andata a parametro zero, dopo aver rifiutato offerte al ribasso. E che oggi ancora non riesce a trovare società o destinazioni consone alle proprie ambizioni e al proprio valore, ad una pari offerta economica. Di certo, è un mercato molto difficile”.

Pogba, Di Maria e un mercato ancora da completare. I bianconeri sono già la squadra da battere? O bisognerà attendere qualche altro colpo dell’Inter?

“La Juventus si è mossa subito per calciatori pronti e forti: l’obiettivo dichiarato è quello di tornare a vincere. In Italia e anche in Europa, o almeno provarci. Il mercato dei bianconeri poi non è certo finito: molto dipenderà dalla cessione o meno di De Ligt. Di lì, andrà completata la squadra. L’Inter, invece, è l’antagonista numero uno della Juventus, poi ci sono anche il Milan campione d’Italia, il Napoli e tutte le altre squadre che si stanno attrezzando sul mercato”

Anche perché c’è da capire se l’Inter riuscirà ad aggiungere Dybala al fianco di Lukaku e Lautaro…



“Vero, ma devo essere onesto: al di là del valore del calciatore, quindi di un vero campione, faccio fatica ad immaginarlo nel 3-5-2 di Simone Inzaghi… Poi non dimentichiamo che l’Inter ha ancora dentro calciatori come Pinamonti, Sanchez, Dzeko e Correa. Il reparto attaccanti mi sembra assolutamente ben nutrito e per l’entrata di Dybala non basterà certo una semplice cessione lì davanti”.

Da Senesi a Udogie, l’agente Caravello spiega tutto: l’intervista a SerieANews.com

Non è un segreto che curi da intermediario il profilo di Marcos Senesi. Che futuro lo attenderà quest’estate? Dopo gli accostamenti di Roma e Napoli, è un calciatore ormai diretto verso la Premier? C’è anche l’interesse del Newcastle…

“Marcos è un giocatore forte, un nazionale argentino. Il grande ostacolo resta il prezzo del cartellino, visto che trattare con gli olandesi non è mai semplice. Senesi è un profilo attenzionato da tante squadre, ma alla fine non si concretizza mai nulla. O non si trova l’incastro economico oppure non c’è tutta questa voglia di cederlo da parte del Feyenoord. Sull’interesse del Newcastle, poi, non mi stupiscono certe voci, soprattutto se consideriamo il suo valore. Sicuramente se i club inglesi lo vogliono, lo prendono: hanno una disponibilità economica superiore a quella degli altri campionati”.

Un’ultima sul tuo assistito, Destiny Udogie. Dopo la grande stagione appena conclusa, quanto sarà difficile per lui riconfermarsi agli stessi livelli?

“Se parliamo di Destiny, parliamo di un prospetto assoluto, importantissimo. È un 2002, ha tutti i margini per poter continuare a migliorare. Quest’anno ha fatto molto bene e, come giusto che sia, ha suscitato molto interesse. Adesso vediamo cosa succede: l’Udinese è una bottega cara. Quando decidono di vendere, vendono alle loro condizioni. È sempre difficile portarglieli via, a meno che non si arrivi al tavolo delle trattative con argomenti veri. Il valore di Destiny, poi, non è in discussione: non ci sono dubbi che possa riconfermarsi a questi livelli sia all’Udinese che da qualsiasi altra parte”.