“Paragonato a Milinkovic-Savic”: Calciomercato Sassuolo, colpo ufficiale

Un colpo importante in casa Sassuolo. Cosi la squadra neroverde si è assicurare le prestazioni di un talento purissimo.

Non soltanto le big si muovono sul mercato, provando a costruire rose importanti per la prossima stagione. Anche le squadre medio-piccole stanno mettendo mano alla sacca, provando a smuovere le acque e presentarsi alla prossima stagione con squadre in grado di competere per gli obiettivi prestabiliti.

Capita, poi, che durante queste sessioni di mercato si riesca a mettere le mani anche su calciatori che possono rivelarsi dei veri e proprio crack. Fortuna arrivare ad elementi di questo tipo, e molti sperano che proprio la Serie A possa rappresentare l’ambiente giusto per consacrarsi.

Calciomercato Sassuolo, ufficiale il colpo: talento purissimo

Il Sassuolo ha chiuso la scorsa stagione con dei numeri convincenti, grazie al grande lavoro svolto anche da Alessio Dionisi. Prendere il posto di Roberto De Zerbi non era assolutamente semplice, ma il lavoro alla fine ha pagato. Ora si guarda al futuro con grande fiducia, ed anche la dirigenza neroverde sta lavorando per accontentare il suo allenatore.

Il colpo chiuso in queste ore porta il nome di Kristian Thorstvedt, centrocampista classe ’99 definito come un talento purissimo. Calciatore norvegese che ha stupito tutti con la maglia del Genk, ed ora avrà modo di misurarsi con le difficoltà del campionato italiano. Paragonato – come scritto anche dal ‘Corriere dello Sport’ – a Milinkovic-Savic per qualità e struttura.