PSG, spesa in Serie A: non solo Skriniar, pronto un altro colpo

Il Paris Saint Germain prova il doppio colpo in Serie A. Non soltanto Milan Skriniar, nel mirino c’è anche un attaccante.

Quello di Milan Skriniar non è l’unico obiettivo che il Paris Saint Germain ha messo nel mirino in Serie A. Per il difensore dell’Inter le trattative vanno avanti da tempo, anche se non si è ancora arrivati ad una soluzione definitiva. La verità è che il club francese sta cercando di arrivare ad un punto di incontro per cercare di abbassare le pretese del club nerazzurro.

Skriniar, in fin dei conti, potrebbe anche alla fine restare in Italia. L’Inter lo terrebbe volentieri, ed anche lui non avrebbe problemi a restare a Milano. Ecco perchè serve la proposta giusta. Il gioco al ribasso dei francesi rischia di non trovare terreno fertile. Ma, intanto, c’è un altro nome finito sul taccuino della dirigenza parigina.

PSG, non solo Skriniar: pronti a chiudere per Scamacca

La squadra francese cerca un attaccante, soprattutto in relazione a quella che dovrebbe essere la quasi sicura partenza di Mauro Icardi. Secondo quanto riportato da ‘Il Corriere dello Sport’, nelle prossime ore ci sarà un blitz del Paris Saint Germain in Italia. Oltre a Skriniar, nel mirino della squadra francese è finito anche Gianluca Scamacca.

Proprio l’attaccante del Sassuolo è stato accostato anche all’Inter, ma adesso pare siano proprio i parigini in cima alla pretendenti. Pronta l’offerta da 40 milioni di euro – si legge – per chiudere l’operazione con il club neroverde. L’intenzione dei parigini, riporta oggi il ‘Corriere dello Sport’, è quella di chiudere subito Scamacca per poi concentrarsi proprio sulla cessione di Icardi.