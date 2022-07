Milan, l’ufficialità fa storcere il naso ai tifosi: anche Pioli è spiazzato

L’allenatore del Milan Stefano Pioli non avrà sicuramente preso bene le ultime novità che sono piovute sulla squadra rossonera

Sul fronte mercato, il Milan vuole muovere i passi oculati per rinforzare la base della passata stagione, che ha consentito alla squadra di Stefano Pioli di tornare a vincere lo scudetto a distanza di undici anni. La lista degli interventi da fare è già molto chiara a Paolo Maldini e Frederic Massara.

I due sono all’opera per regalare al tecnico parmigiano i calciatori richiesti. Per il momento, il tecnico lavora con due volti nuovi, Yacine Adli e Tommaso Pobega. Il primo era stato lasciato al Bordeaux in prestito nel passato campionato. Il secondo era passato a titolo temporaneo al Torino con il quale ha confermato le buone cose già mostrate con la maglia dello Spezia. Due calciatori di struttura, al quale i rossoneri vogliono aggiungere anche un trequartista.

Milan, il Bruges fa muro: i belga schierano De Ketelaere dal primo minuto nell’amichevole con l’Utrecht

Sulla trequarti, il grande obiettivo del Milan è Charles De Ketelaere. Il classe 2001 malgrado la giovane età ha già raccolto una discreta esperienza internazionale. Il giocatore è uno dei prospetti più seguiti nel panorama europeo ma, nonostante i rossoneri stiano lavorando per trovare l’accordo con il suo club, per il momento rimane al Bruges.

La squadra belga fa muro e non sembra essere disposta a trattare, continua a chiedere circa 30-35 milioni per lasciar partire il giovane calciatore. Cifra alla quale il Milan non è ancora arrivata. Proprio in virtù di ciò, De Ketelaere per adesso continua ad allenarsi con il Bruges ed è stato scelto per giocare dal primo minuto nell’amichevole con gli olandesi dell’Utrecht di questo pomeriggio.



Il calciatore è sceso in campo nell’undici di partenza. Come dimostra il tweet del Bruges, il tecnico Carl Hoefkens lo ha schierato in una formazione che vede impegnati inoltre Mignolet, Odoi, Mechele, Nendry, Nusa, Mbamba, Vormer, Vanaken, Mejer e Lang. Per i tifosi rossoneri c’è anche la possibilità di vedere il calciatore seguendo il link Youtube fornito dalla società belga.