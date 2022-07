“Visite mediche”: Salernitana, esulta Nicola per un altro affare chiuso

Chiusura vicina della trattativa: domani sono previste le visite mediche per il nuovo rinforzo della Salernitana targata Morgan De Sanctis

L’irresistibile cavalcata che ha permesso di raggiungere una clamorosa salvezza e adesso il difficile: riconfermarsi mantenendo la massima serie. Possibilmente con un torneo meno tribolato. La nuova Salernitana del direttore sportivo Morgan De Sanctis sta per stringere un’operazione in entrata.

I granata devono sfoltire l’organico. Sono tanti gli esuberi ai quali il ds dovrà trovare una sistemazione. Davide Nicola ha buoni motivi per sorridere perché dopo aver perso il brasiliano Ederson, i granata stanno per completare un’operazione sulla fascia sinistra.

Salernitana, colpo Bradaric: domani visite mediche per il terzino sinistro croato Bradaric

Movimento in entrata per la Salernitana. La squadra di Davide Nicola ha chiuso la trattativa per portare in granata il terzino sinistro classe 1999 Domagoj Bradaric. Il croato lascerà il Lilla per firmare per la squadra del presidente Danilo Iervolino.

Come riferito da ‘gianlucadimarzio.com’, il club campano ha chiuso l’operazione sulla base di 5 milioni di euro più bonus. Il laterale mancino nella giornata di domani atterrerà all’aeroporto di Napoli e successivamente proseguirà per Salerno. Qui svolgerà le visite mediche.

Bradaric, nato a dicembre 1999 (23 anni ancora da compiere), ha già collezionato 4 partite con la nazionale maggiore della Croazia. Il calciatore, che ha partecipato pure all’Europeo del 2020 senza tuttavia mai scendere in campo, ha lasciato l’Hajduk Spalato, club nel quale ha compiuto tutta la trafila giovanile, nel 2019, anno in cui è stato acquistato dal Lilla per 6.5 milioni di euro.

Con i francesi, Bradaric ha vinto la Ligue 1 e la Supercoppa francese. Per lui 76 presenze e una rete con il Lilla, con cui ha giocato pure in Champions e in Europa League. La sua crescita e maturazione proseguirà adesso nella Salernitana.