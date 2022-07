Napoli, caos per la cessione di Koulibaly: Giuntoli risponde ai tifosi

I tifosi del Napoli non ci stanno. Si respira malumore a Milano dopo la notizia dell’ormai certa cessione di Kalidou Koulibaly.

Il Napoli è in ritiro in quel di Dimaro, ma è il clima è estremamente teso. Nelle ultime ore è la cessione di Kalidou Koulibaly che tiene i tifosi in apprensione, e che sta creando un gran chiacchiericcio mediatico. Il difensore azzurro dovrebbe essere prossimo alla partenza, con il Chelsea che avrebbe trovato l’accordo con il senegalese per una cifra importante: 10 milioni di euro all’anno più bonus.

Una proposta importante, che ha superato abbondantemente quella del Napoli annunciata anche dallo stesso club, con 6 milioni di euro all’anno. Per Koulibaly si prepara una nuova avventura in Premier League, e sarà il terzo pilastro che in questa sessione estiva lascierà il Napoli, dopo le partenza di Insigne e (probabilmente) Mertens.

Napoli, contestazione dei tifosi a Dimaro

I tifosi azzurri, manco a dirlo, non hanno preso per niente bene la cessione di Koulibaly. Mentre il difensore è stato ripreso in partenza da Linate, proprio per raggiungere Londra e firmare l’accordo con il Chelsea dopo aver sostenuto le visite mediche, a Dimaro c’è caos. I tifosi presenti, infatti, se la sono presa con la società per la scelta di non trattenere il difensore.

E cosi i tifosi presenti durante la sessione pomeridiana di allenamento si sono fatti sentire, dando vita ad una vera e propria contestazione. Presente il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, verso il quale sono stati diretti i cori. “Non dipende da noi”, la risposta del ds alla domanda “Non avevi detto che era incedibile?”. Insomma, un clima di tensione che soltanto il calciomercato stesso potrebbe appianare con un colpo a sorpresa.