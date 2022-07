Juve, addio Koulibaly: Cherubini ha già bloccato l’alternativa

Gabriel alla Juve al posto di Koulibaly: sarà questo il piano bianconeri in vista della prossime settimane dopo la chiusura imminente tra il difensore del Napoli e il Chelsea. Cherubini punterà forte sul centrale dell’Arsenal

Koulibaly dice no alla Juventus aprendo concretamente le porte al suo trasferimento al Chelsea. Il difensore del Napoli potrebbe trasferirsi a Londra in maniera imminente. Il club partenopeo potrebbe accettare l’offerta dei Blues da circa 35-40 milioni di euro. Il giocatore firmerà un contratto di 3 anni.

Juventus spiazzata e pronta a dirottare le sue attenzione sul piano B. I bianconeri spingeranno il piede sull’acceleratore per Gabriel dell’Arsenal. Il centrale dei Gunners potrebbe lasciare Londra per un’offerta da circa 25 milioni di euro. Il giocatore piace ad Allegri, ma non è escluso che Cherubini possa valutare anche l’affondo su Milenkovic della Fiorentina.

Gabriel più Milenkovic: sarà questo il doppio affare bianconero per sopperire alla cessione di De Ligt e al mancato accordo con il Napoli per Koulibaly. Un doppio rinforzo complessivo da circa 40 milioni di euro.

Gabriel alla Juve, Cherubini pronto ad affondare il colpo

Come accennato, Gabriel potrebbe rappresentare il giusto profilo da regalare ad Allegri per completare la difesa della Juventus. Forza fisica, abilità nell’anticipo e ottima tecnica nella prima fase di impostazione. 25 milioni la richiesta dei Gunners.

Occhi puntati anche su un possibile secondo colpo: Milenkovic potrebbe vestire bianconero per una cifra intorno ai 15 milioni di euro. Juventus e Fiorentina potrebbero imbastire la trattativa già nel corso dei prossimi giorni. Koulibaly dice no alla Juve: il piano B di Cherubini si prepara a entrare ufficialmente in scena.