Juventus, colpo di scena: addio saltato e permanenza in bianconero

Quando tutto sembrava definito, i piani della Juventus sono cambiati e adesso per il giocatore è previsto un accordo diverso.

Senza indugiare troppo o nascondersi davanti alla realtà, la Juventus ha ammesso l’intenzione di de Ligt di lasciare i bianconeri per una nuova avventura professionale. Quella in bianconero è stata di livello ma complessivamente un po’ sotto le aspettative, al momento dell’investimento. Il club che ha più insistito per l’olandese è il Bayern Monaco, che ha riscontrato nell’immediato il desiderio del difensore di accettare la destinazione.

Il primo incontro torinese fra la dirigenza bianconera e Hasan Salihamidzic non è andato però come sperato. Le due società non hanno trovato la quadra economica per apparecchiare l’affare. La Juventus, infatti, chiede circa 90 milioni di euro e il Bayern Monaco ne ha proposti 60 di milioni più bonus.

Dal canto suo de Ligt avrebbe invece fatto sapere al Bayern Monaco di essere disposto a rivedere il suo ingaggio, fissato al momento a 8 milioni di euro annui più un lauto compenso di bonus, che fa lievitare lo stipendio a circa 12 milioni di euro a stagione.

Juventus, novità su de Ligt: ora potrebbe restare

L’indirizzo del desiderio del giocatore potrebbe cambiare decisamente, secondo quanto informa quest’oggi ‘La Stampa’. La Juventus, considerato anche quanto il mercato suggerisce, non è così certa di voler lasciare il difensore e dai colloqui che ci sono stati è aumentata la fiducia nel proseguire insieme.

I bianconeri hanno presentato il progetto, tornato vincente rispetto all’ultima stagione, anche grazie agli innesti del momento, ovvero Angel Di Maria e Paul Pogba. Inoltre, la Juventus ha fatto presente al giocatore di voler proseguire con il rinnovo in autunno, abbassando la clausola rescissoria, attualmente fissata a 125 milioni di euro, e riapprendono il discorso cessione tra un anno, dopo il bilancio da fare della stagione che verrà.