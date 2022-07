“Non competitivo”: Juventus, la bordata a de Ligt fa gongolare i tifosi

Critiche per la scelta di de Ligt sono arrivate da un ex difensore ricordato come uno tra i più forti: bordata pure alla Juventus

La Juventus e Matthijs de Ligt salvo sorprese si diranno addio nel corso dell’estate. Forse già nei prossimi giorni, con il Bayern Monaco disposto a realizzare l’affondo per portare il difensore olandese ex Ajax in Baviera. La squadra tedesca ha incontrato i bianconeri e vuole stringere l’accordo.

Il calciatore, arrivato in bianconero nel 2018, dopo un investimento dispendioso per le casse della società del presidente Andrea Agnelli, potrebbe ora lasciare la Juventus per una cifra inferiore e per passare in Bundesliga. La redazione di ‘tuttojuve.com’ ha intervistato Ruud Krol, uno dei difensori olandesi più ricordati della storia del calcio ed ex calciatore del Napoli tra il 1980 e il 1984, per parlare del futuro di de Ligt.

Juventus, Krol su de Ligt: “Bundesliga non competitiva, sbagliato cederlo senza chiedere la clausola”

L’ex difensore dell’Olanda meccanica Ruud Krol si è mostrato sorpreso dell’operazione di mercato nata nell’ultimo periodo: “Il Bayern è un grande club, che ambisce a vincere tutto ma gioca in un campionato non troppo competitivo in cui ha il monopolio. Compra sempre i calciatori migliori e ha vinto piuttosto facilmente gli ultimi titoli perché non c’è nessuna società in grado di impensierirlo. In Italia è diverso, non c’è soltanto la Juventus. Lo vedrei bene in Premier League, perché le partite sono combattute e la corsa al titolo è apertissima. Il Chelsea sarebbe un’ottima scelta”.

Krol ha poi comparato il Bayern ai bianconeri: “Andando lì ha più possibilità di vincere mentre la Juventus è reduce da tre anni difficili in cui c’è stata un po’ di confusione tattica. Questo potrebbe aver influito nella testa di de Ligt. Quest’anno la Juve si è rinforzata ma Pogba al Manchester United è regredito mentre Di Maria è un grande giocatore ma non più giovanissimo”.

Infine sulla possibilità che il centrale olandese venga ceduto ad un prezzo più basso della sua clausola: “Sarà uno dei difensori più forti dei prossimi 15 anni. Ha 23 anni e molto tempo per migliorare le sue qualità. Al posto della Juventus pretenderei la clausola. Può valere 125 milioni”.