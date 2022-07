Calciomercato Milan, addio al big: il suo messaggio spiazza tutti

Non è ancora decollato il calciomercato del Milan: uno dei big rossoneri potrebbe andar via, il suo messaggio spiazza tutti

Il Milan ha rinnovato il contratto a Massara e Maldini dopo una lunga situazione di stallo. I due dirigenti hanno trovato l’accordo con Cardinale e hanno deciso di proseguire insieme l’avventura rossonera. Un progetto diventato vincente al termine della scorsa stagione, grazie alla vittoria dello scudetto, giocato fino all’ultima giornata contro i cugini dell’Inter. Pioli ha potuto gestire una squadra fatta di calciatori giovani ed esperti. Un mix rivelatosi vincente.

I giovani più in mostra sono indubbiamente Sandro Tonali e Rafael Leao, decisivi ai fini della vittoria finale. Tuttavia, potrebbero nascere delle complicazioni per il futuro del portoghese, che ha come procuratore una vecchia volpe del calcio internazionale come Jorge Mendes. Il super agente, infatti, non avrebbe problemi a piazzare Leao in un’altra squadra qualora la trattativa per il rinnovo del contratto andasse male.

Milan, il messaggio di Rafael Leao sul futuro

Rafael Leao ha ricevuto decine di messaggi su Twitter da parte dei tifosi del Milan, che lo invogliano a rinnovare il contratto. In particolare, Gabriele ha postato la foto del tattoo del volto di Leao con la descrizione: “Se non rinnova, mi taglio la gamba”. Non si è fatta attendere la risposta del portoghese, che è arrivata con una serie di emoji che sembra vogliano dire: “Non farlo, ti prego”, come riferito anche dalla Gazzetta dello Sport.

Leao ha il contratto in scadenza nel 2024 e si trova in una situazione abbastanza delicata. Su di lui ci sono top club come Chelsea e PSG, ma è chiaro che un giocatore del genere possa interessare a tutti. I margini della trattativa sono limitati: il Milan, almeno per ora, non scende sotto i 150 milioni di euro della clausola.