“Pronta l’offerta”: PSG, Al Khelaifi vuole prendersi tutto

Al Khelaifi pensa in grande e, oltre l’investimento effettuato con il PSG, ora ha preparato un’offerta per un altro club: ecco di chi si tratta.

Il PSG pensa in grande per la prossima stagione che lo attende con i numerosi impegni. L’obiettivo principale resta quello della Champions League, specialmente dopo l’ultima amara delusione raccolta in questa stagione da poco conclusa. Al Khelaifi in ogni caso ora pensa in grande e si prepara a un altro importante acquisto.

Al Khelaifi pensa in grande con il PSG e non intende fermarsi solamente alla Francia e al calcio francese. L’ambizione del ricco proprietario va decisamente più in là e ora non vuole, per questo motivo, fermarsi solamente alla Ligue1.

Interessa fortemente anche un club de LaLiga spagnola. La Qatar Sports Investment, gestita proprio dall’emiro, vorrebbe infatti acquistare l’Espanyol. Sarebbe infatti già pronta anche l’offerta per avviare le trattative in modo ufficiale. Ecco le ultime.

Al Khelaifi non vuole fermarsi al PSG: pronta l’offerta per acquistare anche l’Espanyol

Dalla Spagna non ci sono più tanti dubbi. Secondo quanto riferito da ‘Radio Marca’, infatti: “Al Khelaifi avrebbe pronta la propria offerta per acquistare l’Espanyol”. La Qatar Sports Investment, legata alla Qatar Investment Authority e gestita dal numero uno del PSG, ora vuole approdare nel continente e nel calcio spagnolo.

Il proprietario dell’Espanyol, Chen ricco uomo d’affari cinese, dopo averlo messo in vendita, avrebbe fino a questo momento ricevuto due offerte. Sempre stando a ‘Radio Marca’, infatti, si sarebbero proposti un gruppo con sede in Nord America e appunto la Qatar Sports Investments. L’intenzione di Al Khelaifi sarebbe ora quella di fondare una rete simile a quella della City Football Group, che ha nella sua proprietà Manchester City, Palermo, Troyes, Gironae New York City.