PSG, che colpo di scena: il big di Mancini verso la Premier League

Colpo di scena per il PSG del neo-tecnico Galtier: il big della Nazionale di Mancini saluta i parigini e si avvia verso la Premier League? L’indiscrezione.

Non sarà facile ripartire, ma uno come Galtier è abituato alle missioni (quasi) impossibili. Il PSG dovrà rialzare la testa dopo la difficile e controversa stagione che ha visto i francesi in estrema difficoltà, con un cammino nelle coppe claudicante e tutt’altro che soddisfacente.

Adesso, il nuovo ciclo del Paris Saint-Germain si prepara a ridisegnare la rosa di Galtier e, ovviamente, le sue gerarchie. Il tutto dopo un anno dal mercato pirotecnico che aveva portato all’ombra della Tour Eiffel tanti fuoriclasse al fianco di Neymar e Mbappé.

Adesso, nel mirino del direttore Campos c’è un pupillo e un big della Nazionale di Roberto Mancini: quel Gianluca Scamacca che tanto bene ha fatto nella sua prima stagione da titolare col Sassuolo.

PSG, Scamacca verso la Premier League? C’è l’indiscrezione di mercato

Portare via Scamacca dalla Serie A, però, è impresa tutt’altro che semplice. Servono almeno 40 milioni di euro per vincere le resistenze dei neroverdi. La stessa cifra che, nelle ultime ore, risulta aver proposto il West Ham alla porta del Sassuolo: è questa l’indiscrezione rivelata e raccontata dal portale ‘gianlucadimarzio.com’.

Un colpo di scena mica da sottovalutare per il PSG, che si è visto superato dagli ‘Hammers’ nella corsa per il giovane pupillo di Roberto Mancini. I francesi sono fermi ad un’offerta da 30 milioni di euro più bonus, mentre il Sassuolo ne chiedeva almeno 40-45 per il costo totale dell’operazione.

Operazione che, adesso, è in stato avanzato col West Ham. I due club sarebbero alla discussione dei bonus, visto che la proposta di base degli inglesi è stata considerata consona dalla dirigenza emiliana.