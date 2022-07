Calciomercato Lazio, Lotito ha già individuato un’occasione low cost

La Lazio cerca un centrocampista qualora dovesse perdere i suoi pezzi pregiati. Il club ha individuato una occasione a basso costo.

La Lazio di Claudio Lotito è al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Il campionato è oramai alle porte e servirà trovare le giuste occasioni per regalare a mister Maurizio Sarri ed ai tifosi la squadra più competitiva possibile.

Il club biancoceleste si muoverà maggiormente a centrocampo probabilmente. Il futuro di Luis Alberto e di Milinkovic-Savic, infatti, resta ancora in bilico. Le corteggiatrici per il duo di centrocampo biancoceleste sono tante e per questo è necessario farsi trovare pronti.

Calciomercato Lazio, Lotito e Sarri cercano un centrocampista

Tutto dipenderà, però, dalla partenza di Luis Alberto. Qualora lo spagnolo dovesse lasciare la Lazio, infatti, difficilmente il club biancoceleste riuscirà a prendere un top player per coprire il buco lasciato da una sua eventuale partenza.

Come riferisce l’edizione odierna de ‘Il Messaggero’, il patron Claudio Lotito non pare intenzionato a mettere sul piatto le cifre richieste dall’Hellas Verona e dal Napoli per i cartellini di Ivan Ilic e Piotr Zielinski. Nonostante i due siano in cima alle preferenze del tecnico Maurizio Sarri, l’allenatore dovrà accontentarsi di una alternativa low cost. Non a caso, infatti, è tornato di moda il nome di Matias Vecino, svincolatosi dall’Inter. Il club capitolino, dopo i contatti di maggio, ha avuto nuovi colloqui con l’entourage del calciatore, al lavoro per trovargli una valida sistemazione.