Nazionale, colpo di scena: la dura risposta a Maurizio Sarri

Maurizio Sarri difende Ciro Immobile dalle critiche ricevute in Nazionale e giunge un’interpretazione in merito alle dichiarazioni dell’allenatore.

Mentre i Mondiali 2022 prendono forma con orari e date, il più bersagliato fra i calciatori della Nazionale italiana per l’esclusione dalla kermesse è sicuramente Ciro Immobile. Il centravanti titolare per Roberto Mancini è proprio lui. Tuttavia, l’attaccante della Lazio non riesce in alcun modo a capitalizzare le occasioni che riceve sotto porta e quindi a ribadire le reti e le prestazioni che offre in Serie A.

Difficile analizzare la sua situazione ed è anche inevitabile che il tifoso possa esprimersi con delusione rispetto al fatto che alla Nazionale manchino i gol dei suoi attaccanti e nel caso specifico del principale referente dalle parti del portiere.

Tuttavia, secondo il tecnico Maurizio Sarri, c’è dell’altro. L’allenatore della Lazio è intervenuto in conferenza stampa per presentare la gara col Sassuolo alla ripresa del campionato ed è intervenuto anche in merito alla situazione di Immobile.

“Le sparano grosse”, Zazzaroni sul ‘consiglio’ di Sarri ad Immobile

“Ho parlato con Ciro, appena rientrato da Coverciano. Sta diventando il capro espiatorio della situazione. Non deve prendersela troppo, sa cosa c’è dietro. Io saprei cosa fare, ora vediamo lui come deciderà di muoversi”, ha dichiarato Sarri, lasciando libero spazio all’interpretazione rispetto al consiglio che avrebbe dato al calciatore. “Lasciare la Nazionale? La mia scelta non conta, con la sua”, da queste parole di chiosa non è difficile credere che l’ex allenatore del Chelsea abbia potuto anche parlare con Immobile di un addio all’Azzurra.

A cercare di interpretare il tecnico è stato il giornalista Ivan Zazzaroni, che ne ha scritto sul ‘Corriere dello Sport’. Secondo la sua opinione, l’unica conclusione da trarre è che Sarri avrebbe consigliato ad Immobile di lasciare la Nazionale. Una scelta che converrebbe, seguendo il ragionamento ipotizzato, per evitare di essere continuamente bersagliato. Ed anche affinché si mettano in luce i reali problemi del sistema calcio italiano. Tuttavia, significherebbe abbandonare la maglia più importante e non sarebbe un gesto meritevole. Per tale ragione, il giornalista invita Immobile ad evitare un simile gesto. A Sarri dice: “Eviti, comunque, di cercare a sua volta un posto fra gli opinionisti che le sparano grosse“.