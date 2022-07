Mourinho ‘chiama’ Gasperini: l’operazione che ridisegna Roma e Atalanta

Tra Roma e Atalanta sarebbe in cantiere una maxi operazione di mercato. Potrebbero essere ben quattro i calciatori a cambiare maglia.

Per motivi diversi Roma e Atalanta si apprestano a vivere una stagione importante per i rispettivi progetti societari. I giallorossi sono alla ricerca del salto di qualità definitivo e del ritorno in Champions League. I nerazzurri, dopo campionati sorprendenti, sono alle prese con la prima stagione, dopo anni, senza coppe europee.

Entrambe quindi guardano con attenzione al calciomercato, al fine di costruire rose quanto più funzionali possibili rispetto ai loro obiettivi. Interessi di mercato che potrebbero quindi intrecciarsi tra i due club. I due tecnici Mourinho e Gasperini potrebbero quindi beneficiare di alcune operazioni incrociate.

Stando a quanto riporta Tuttosport ci sarebbe quindi un discorso di mercato tra i due club che non si limiterebbe ad un solo calciatore, ma a ben quattro giocatori, due per parte, che potrebbero entrare tutti in una maxioperazione di mercato. Difficile riuscire a concretizzare tale mole di operazioni, ma di certo non impossibile, con le rispettive dirigenze che stanno già lavorando in tal senso.

Roma e Atalanta preparano la maxi operazione di mercato

A Trigoria potrebbero arrivare Luis Muriel e Mario Pasalic. I due calciatori sono molto stimati dai giallorossi e potrebbero essere il rinforzo ideale per Josè Mourinho indipendentemente dalle possibilità di concretizzare il sogno Paulo Dybala.

Percorso inverso invece per Stephan El Shaarawy e Carles Perez che invece dall’Olimpico andrebbero a calcare il terreno del Gewiss Stadium. Entrambi infatti sono ritenuti cedibili dai giallorossi, mentre dalle parti i Bergamo risultano essere molto apprezzati. Un’operazione di mercato che, come detto, non è facile da concretizzare, ma qualora tutti i tasselli dovessero andare al loro posto potrebbe risolvere diversi grattacapi sia a José Mourinho che a Giampiero Gasperini.