“Siamo ai dettagli”: doccia fredda per il Torino, la notizia è quasi ufficiale

Le speranze per il Torino si spengono definitivamente, l’attaccante che piace a Juric è ormai vicinissimo ad un altro club. Notizia quasi ufficiale.

Il mercato del Torino non ha ancora effettivamente preso il via a pieno regime. Adesso, però, anche l’attaccante che piace a Ivan Juric si è allontanato definitivamente. Manca infatti poco per chiudere l’operazione con un altro club. La notizia è ormai quasi ufficiale.

La stagione che impegnerà il Torino in Serie A si sta avvicinando. Eppure Juric aspetta ancora quelle operazioni che possano rendere la sua squadra il più competitiva possibile. Il tecnico avrebbe voluto con sé un attaccante come Joao Pedro.

Con il Cagliari retrocesso in Serie B, il Torino sperava infatti di poter far leva proprio sulla possibilità di permettergli di giocare ancora in Serie A. Nel campionato italiano di massima serie. Eppure non tutto è andato secondo i piani. Anzi. La notizia del trasferimento dell’attaccante al Fenerbahce è ormai quasi ufficiale.

Il Torino dice addio alla possibilità di poter avere in squadra Joao Pedro: manca poco per l’ufficialità del passaggio al Fenerbahce

A parlare del futuro di Joao Pedro questa volta è stato il giornalista ed esperto di calciomercato Nicolò Schira. Dopo la cocente delusione della retrocessione in Serie B con il Cagliari, l’attaccante ha dovuto ragionare con il suo entourage sul da farsi per il futuro. La decisione è stata presa ed è stata netta: il trasferimento lo porterà a giocare in Turchia. Il Torino deve perciò arrendersi alla possibilità di poterlo avere in squadra, nonostante il forte interesse mostrato nei giorni scorsi.

Come riferito da Schira sul proprio profilo ‘Twitter’, infatti: “Joao Pedro andrà al Fenerbahce, dando il suo addio al Cagliari per un’operazione da 6,5 milioni di euro (bonus inclusi). L’operazione è allo stadio finale. Contratto per lui fino al 2025. con un ingaggio da 2 e mezzo milioni all’anno. Siamo agli ultimi dettagli“.