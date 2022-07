Lazio, sfogo e annuncio improvviso: la tifoseria si scatena

Per la Lazio continua il ritiro ad Auronzo di Cadore con Maurizio Sarri ma uno sfogo è arrivato all’improvviso: c’è anche l’annuncio.

La Lazio segue la propria tabella di marcia per gli impegni da seguire nel ritiro ad Auronzo di Cadore. Maurizio Sarri lavora con il suo gruppo e anche con i nuovi arrivati, l’intenzione è perciò quella di fare del proprio meglio nella prossima stagione che si avvicina. Proprio dal ritiro, tuttavia, è arrivato uno sfogo a cui è seguito poi anche un annuncio.

La società biancoceleste si sta muovendo sul mercato, mentre il gruppo con Sarri svolge la preparazione atletica. Claudio Lotito vuole che il suo club sia competitivo su tutti i fronti per gli impegni della stagione 2022/23.

A tal proposito, proprio da Auronzo di Cadore, ha parlato il presidente in prima persona. Le sue parole prima sono state dirette ai tifosi, come uno sfogo, visto il poco successo che la campagna abbonamenti ha riscosso fino a questo momento. Poi ha però anche rilasciato dichiarazioni importanti riguardanti il futuro di Milinkovic-Savic.

Lazio, parla Lotito: prima un duro sfogo nei confronti dei tifosi, poi l’annuncio su Milinkovic-Savic. Chiude alla possibilità di una sua cessione

Claudio Lotito questa volta ha direttamente preso la parola e l’ha fatto ad Auronzo di Cadore. Il presidente è, infatti, in questi giorni vicino alla squadra e segue con grande attenzione il lavoro che i suoi stanno svolgendo. Il suo discorso ha voluto toccare due punti in particolare. Il primo è stato quello della campagna abbonamenti per la prossima stagione di Serie A. Il secondo ha invece riguardato il futuro di Milinkovic-Savic.

Lotito ha così voluto riprendere i suoi tifosi: “Ma gli abbonamenti quando li fate? Siamo a 8 mila abbonamenti, la Roma sta a 36 mila”. Il presidente biancoceleste ha poi chiuso così alla possibilità che il centrocampista di punta del gruppo possa essere ceduto: “Vendita di Milinkovic? Perché l’ho messo in vendita? No che non lo vendo“. Le parole che l’intera tifoseria voleva sentirsi dire.