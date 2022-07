Calciomercato Milan, Maldini ci prova ancora: pronta l’offerta

Paolo Maldini prepara l’affondo finale per aggiudicarsi il calciatore che tanto serve a Stefano Pioli per i piani tattici del suo Milan

Il 4-2-3-1 di Stefano Pioli ha bisogno di un trequartista di alto lignaggio, considerate le prestazioni altalenanti di Brahim Diaz. Paolo Maldini e Frederic Massara ne sono consapevoli e per questo motivo da domani realizzeranno l’affondo decisivo per consegnare il rinforzo desiderato al tecnico parmigiano, che intanto ieri si è imposto sul Colonia con una doppietta di Olivier Giroud.

Il prescelto per la trequarti, non è un mistero, è Charles De Ketelaere. Il calciatore belga è nel mirino dei rossoneri, che domani alzeranno l’offerta al Bruges. Il classe 2001 di Brugge questo pomeriggio sarà impegnato in Supercoppa contro il Gent per quello che potrebbe essere il suo ultimo servizio al Bruges.

Milan, affondo finale per De Ketelaere: Maldini raggiunge i 35 milioni richiesti dal Bruges

I rossoneri vogliono spezzare l’incertezza. Negli scorsi giorni, Maldini ha presentato al club che detiene il cartellino di Charles De Ketelaere un’offerta di 30 milioni di euro complessivi tra base fissa e parte variabile. Una proposta che non ha convinto il Bruges.

Per questo motivo, il Milan tornerà alla carica a partire da domani e per vincere il duello con il Leeds salirà rapidamente la sua offerta arrivando alla richiesta dei belga: 35 milioni di euro. Anche in questo caso si tratterà di una cifra finale tra prezzo fisso (che sarà aumentato rispetto al precedente tentativo) e bonus. Con questo affondo confida di superare il club inglese (che ha messo sul piatto 37 milioni complessivi) e aggiudicarsi il calciatore.

La società rossonera ha invece già da tempo raggiunto un’intesa con De Ketelaere in merito al suo contratto. Il trequartista percepirebbe un ingaggio da 2-2.5 milioni netti a stagione fino al 2027.