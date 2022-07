“In dirittura d’arrivo”: Monza, Galliani piazza un altro super colpo

Il Monza è vicino a mettere a segno un altro colpo di mercato per regalarsi un calciatore in grado di cambiare il volto della squadra

Il Monza ‘prenota’ la salvezza. I brianzoli non hanno nessuna intenzione di rimanere su soltanto per una stagione e, per sfuggire alla dura regola che vede le neopromosse puntualmente in affanno nella stagione successiva alla promozione, sta progettando una squadra competitiva con calciatori di sicuro rendimento in Serie A.

Il due Galliani-Berlusconi, con la regia del direttore sportivo Filippo Antonelli Agomeri, è vicino a piazzare un altro colpo di mercato. Il prossimo colpo per Giovanni Stroppa riguarderà la punta dell’undici. Un attaccante di un certo acume, sebbene reduce da un’esperienza con poche soddisfazioni a causa dello scarso utilizzo.

Monza, affare Petagna in dirittura d’arrivo: affare complessivo da 15 milioni di euro

Per Andrea Petagna, la parentesi Napoli è vicina al capolinea. Il calciatore è vicino al passaggio al Monza. ‘La Gazzetta dello Sport’ in edicola questa mattina parla di un colpo ormai vicino alla linea del traguardo. L’ufficialità potrebbe già arrivare nella prossima settimana.

L’attaccante, da due stagioni e mezzo in azzurro ma senza troppa fortuna a causa dello scarso utilizzo, è ormai prossimo a diventare il nuovo rinforzo del Monza. I brianzoli stanzieranno 5 milioni per il prestito. L’accordo con il Napoli prevede poi dieci milioni di euro per il riscatto.

Al Monza, in queste settimane, sono stati accostati diversi attaccanti. Tra calciatori più abbordabili a piste più ambiziose e tortuose. La formazione lombarda ora però sembra essere vicina a piazzare il colpo in prima linea. L’innesto di Petagna rappresenta sicuramente la strada meno tortuosa per rinforzare il parco offensivo di Giovanni Stroppa.

Il calciatore di Trieste, che ha un contratto con la società del presidente Aurelio De Laurentiis fino al 2024, ha totalizzato 68 presenze con il Napoli. La maggior parte di queste sono arrivate a gara in corso. In questo periodo ha firmato anche 9 reti. Uno score che ora proverà a migliorare in questa sua nuova avventura.