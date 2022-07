“Serve lui”: Juventus, il giudizio inappellabile di Galeone

Giovanni Galeone, grande amico di Massimiliano Allegri, ha fatto il punto sulla Juventus consigliando al livornese un giocatore da prendere

La dirigenza ha accontentato le richieste di Massimiliano Allegri con gli arrivi di Paul Pogba e Angel Di Maria. Due rinforzi per dare nuovo vigore al percorso della Juventus. Il mercato dei bianconeri passa però anche attraverso la cessione di Matthijs de Ligt con il cui ricavato, la società di Andrea Agnelli può rinforzare ulteriormente la rosa.

I colpi compiuti infatti non bastano ad andare oltre il “quarto posto”. Almeno questa è l’idea di Giovanni Galeone, grande amico e pigmalione di Allegri. Il tecnico ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ del nuovo progetto della Juventus e di cosa serva ancora all’allenatore livornese per riportare la formazione bianconera sul gradino più alto.

Juventus, Galeone è sicuri: “Pogba e Di Maria ottimi acquisti ma ad Allegri serve ancora Milinkovic-Savic”

Giovanni Galeone ha parlato della Juventus in un’intervista a ‘La Gazzetta dello Sport’. Il tecnico ha fatto il punto sulle strategie bianconera soffermandosi di cosa abbia ancora bisogno il suo grande amico Max Allegri per far splendere in alto la squadra.

Galeone ha promosso gli acquisti di Paul Pogba e Angel Di Maria: “Sono ottimi” ha detto, aggiungendo poi “E se con Di Maria potesse giocare Milinkovic…”. Già perché l’ex allenatore del Pescara ha consigliato tre acquisti ad Allegri: “Non ascolta i miei consigli o semplicemente non ha voce in capitolo sul mercato. Eppure dovrebbe avercela visto che poi le colpe ricadono su di lui. Gli avevo detto di prendere Koulibaly, Asllani e Milinkovic Savic. Il primo non è arrivato, il secondo è andato all’Inter e il terzo non so cosa farà. Servirebbe un calciatore come lui alla Juve”.

Galeone non lascerebbe partire de Ligt: “Mi pare che non dia peso alla difesa, alla base dei successi precedenti quando si poteva contare sulla BBC. Sostituire Chiellini sarà complicato. Ora potrebbe partire pure de Ligt. Se quest’ultimo dovesse andare via per motivi economici allora bisognerà trovare un’alternativa all’altezza. Bremer e Pau Torres sarebbero grandi colpi”.