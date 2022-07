Il Verona fa sul serio: rinforzo per Cioffi, c’è l’offerta

L’Hellas Verona del presidente Setti vuole rinforzare la rosa a disposizione di Gabriele Cioffi e ha presentato un’offerta per un ex Napoli

L’Hellas Verona vuole preparare bene la stagione per confermare gli ultimi campionati in cui ha ben figurato in Serie A. I gialloblù vogliono continuare a vivere nei quartieri prestigiosi del massimo torneo italiano e per farlo hanno messo nel mirino un obiettivo di rilievo.





La squadra del neo allenatore Gabriele Cioffi, infatti, nelle ultime ore ha presentato un’offerta per un calciatore che si è appena liberato da una big del campionato, il Napoli. Un modo per ribadire la volontà di fare le cose per bene e regalarsi un’altra stagione a contatto con la zona che vale l’Europa.

Calciomercato Hellas Verona, offerta biennale per il terzino francese Kevin Malcuit



Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘Tuttomercatoweb’, la formazione scaligera ha fatto una proposta biennale per il terzino destro francese Kevin Malcuit. Il laterale si è svincolato da 18 giorni dopo il suo passaggio al Napoli e la squadra di Gabriele Cioffi è disposta a puntare su di lui.



Il calciatore, fa sapere ancora ‘Tuttomercatoweb’, nelle prossime ore darà una risposta definitiva al club del presidente Maurizio Setti. Il 31enne francese è arrivato in Serie A nel 2018, prelevato dal Napoli per 12 milioni di euro dal Lilla. Successivamente, a gennaio 2021 si è trasferito in prestito alla Fiorentina fino al termine della stagione. Poi è tornato in azzurro con cui ha completato il suo ultimo anno di contratto.



In totale, per Malcuit, 43 presenze in Serie A con un minutaggio che sfiora i 2600 minuti. Il calciatore potrebbe ora ripartire dall’Hellas Verona per imporsi con maggiore continuità nel torneo italiano.