Monza, dentro o fuori: in settimana l’incontro decisivo

Incontro decisivo per il Monza nel corso della settimana per capire quali sono le intenzioni nell’affare

Il Monza è attivissimo sul mercato e non ha la minima intenzione di fermarsi. Il colpo di punta del club di Silvio Berlusconi è Matteo Pessina, che l’anno scorso si era laureato campione d’Europa con l’Italia di Mancini. Il centrocampista è un prodotto del settore giovanile brianzolo ed è sostanzialmente tornato a casa. L’intenzione di Galliani è quella di arrivare almeno al decimo posto e per la squadra che sta costruendo è un qualcosa di realizzabile.

Adesso l’obiettivo di Galliani, dopo aver ingaggiato anche giocatori come Cragno e Ranocchia, è rinforzare il reparto offensivo. Nel mirino come centravanti c’è Andrea Petagna, in uscita dal Napoli e desideroso di provare nuovamente un’esperienza da titolare. E c’è anche un giocatore come Gianluca Caprari che potrebbe presto approdare al Monza.

Monza, incontro per Caprari da dentro o fuori

Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nel corso della settimana ci sarà un incontro tra il Monza e il Verona per chiarire la posizione del club scaligero, che dovrà dare una risposta definitiva sul trasferimento di Caprari. L’attaccante ha disputato una stagione strepitosa con Igor Tudor alla guida: ben dodici i gol segnati dall’ex Samp in trentacinque partite.

Ieri le dichiarazioni di Cioffi hanno un po’ gelato il Monza sulla trattativa: “Conto su Caprari”. L’attaccante ha quindi la fiducia dell’allenatore, ora bisogna capire quale sarà l’intenzione del Verona nell’incontro che si terrà con il Monza, che è un club ricco e potrebbe convincere Caprari anche con l’ambizioso progetto tecnico.