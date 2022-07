Capolavoro Galliani: il Monza ha chiuso per la sorpresa di Mancini

Altro colpo messo a segno dal Monza in questa finestra di calciomercato: adesso la chiusura è vicina, l’attaccante arriverà in prestito.

Il Monza non intende fermarsi a nessun costo. Le operazioni che appaiono più fattibili in ottica mercato vengono perciò chiuse senza troppi giri di parole. Così come è accaduto anche con l’ultima trattativa, riguardante un giocatore che è stato una sorpresa anche per Roberto Mancini. L’ufficialità sembra essere ora a un passo.

Il Monza è, quindi, a un passo dal chiudere ufficialmente l’operazione per portare in squadra Gianluca Caprari. L’attaccante ha fatto molto bene nell’ultima stagione al Verona, sua attuale squadra che lascerà in prestito. Arrivando a guadagnarsi anche la convocazione con la Nazionale di Roberto Mancini.

Il suo percorso appare perciò in crescita e di questo si è accorto anche Adriano Galliani, il quale ha lavorato insieme all’agente del calciatore per portarlo in rosa. Il progetto del Monza non è scontato, anzi il club pensa in grande. Queste le ultime sulla trattativa.

Monza, un (altro) bel colpo per Galliani: manca infatti pochissimo per l’ufficialità di Caprari. Operazione da 10 milioni

Il futuro porterà, quindi, Gianluca Caprari a giocare sempre in Serie A, ma questa volta tra le file del Monza. Tutto fatto per l’operazione che Adriano Galliani ha imbastito e gestito insieme al procuratore del calciatore, ovvero Simone Pepe. Il club investe per l’attaccante, chiamato anche da Mancini in Nations League non tanto tempo fa, circa 10 milioni di euro.

Le ultime in merito al passaggio nelle file del club brianzolo le ha riferite Nicolò Schira, tramite il proprio profilo ‘Twitter’: “Il Monza completa l’asse di mercato con l’agente Simone Pepe prendendo anche Gianluca Caprari: operazione da circa 10 milioni di euro in prestito con obbligo di riscatto dal Verona. Contratto fino al 2026“.