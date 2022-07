Inter, non solo Dybala: l’ennesima beffa è una mazzata per Marotta

L’Inter, dopo che il colpo per Paulo Dybala è definitivamente svanito, si prepara a gestire un’altra situazione: giornata non semplice per Marotta.

Giornata non semplice per l’intero ambiente dell’Inter. Il club si è dovuto arrendere al passaggio di Paulo Dybala alla Roma e ora Marotta deve gestire anche un’altra situazione, che rischia di diventare l’ennesima beffa. L’ultima decisione non fa restare perciò sereni i nerazzurri.

Dopo il sì di Paulo Dybala alla Roma, gran parte dei tifosi dell’Inter ha visto infrangere il sogno di vedere l’argentino giocare in nerazzurro. Giuseppe Marotta ora, tuttavia, è chiamato anche a gestire un’altra situazione. Forse anche più delicata.

Sotto la luce dei riflettori della squadra di Zhang, infatti, c’è soprattutto la trattativa che riguarda Gleison Bremer. Il difensore è nel mirino del club ormai da mesi, ma ora l’operazione appare più complicata. O meglio, appare complicato trovare un accordo con il Torino dal momento che la Juventus (con la vendita di De Ligt) ha deciso di presentare un’offerta più alta per tentare i granata. L’ultima sul brasiliano l’ha rivelata ‘Sky Sport’.

Calciomercato Inter, il punto sulla situazione legata al futuro di Bremer: slittato l’incontro con il Torino

L’Inter adesso è chiamata, almeno per non deludere i propri tifosi, a fare il tutto per tutto riguardo la situazione Bremer. Il brasiliano si è promesso al club già diversi mesi fa, ma i nerazzurri non hanno ancora trovato un accordo con il Torino. Le due dirigenze si sarebbero dovute incontrare nel pomeriggio di quest’oggi per discutere della trattativa, ma come riferito da ‘Sky Sport’ i colloqui sono stati spostati a questa sera a cena.

Dovrebbero perciò essere in corso proprio in questi minuti. L’Inter ha fatto intendere di non essere disposta a partecipare ad aste. La sua offerta è quella di 30 milioni più bonus. Ma adesso c’è un ostacolo in più, ostacolo che porta la firma della Juventus. I bianconeri sono, infatti, economicamente forti per la cifra ricavata dalla cessione di De Ligt e vogliono offrire al Torino una somma superiore a quella pensata da Zhang. Sembrerebbe perciò che siano in vantaggio. Ennesima beffa per Marotta? Tutto resta ancora in bilico.