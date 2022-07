Bremer, è giallo sul futuro: un indizio lo avvicina alla Juve

L’Inter era in pole position per prendere dal Torino il centrale Bremer, ma nelle ultime c’è da registrare il forcing della Juve.

Dopo la fine della telenovela che riguardava Paulo Dybala, ingaggiato poi dalla Roma di José Mourinho, sembra che si stia per concludere anche quella di Bremer. Nei prossimi o giorni, o addirittura nelle prossime ore, si conoscerà finalmente il futuro del centrale brasiliano in forza al Torino di Urbano Cairo.

L’Inter, almeno inizialmente, sembrava essere in pole position per ingaggiare il centrale, ma poi il blocco della cessione di Skriniar al PSG ha rallentato il tutto. Di questa fase di stallo tra i nerazzurri ed il Torino ne potrebbe approfittare la Juventus, considerando che deve prendere il sostituto di de Ligt (ceduto al Bayern Monaco).

La ‘Vecchia Signora, infatti,vista proprio la cessione dell’olandese, non avrebbe nessun problema a versare i 40 milioni di euro richiesti dal Torino per cedere le prestazioni di Bremer, mentre l’Inter è al lavoro per ottenere un piccolo sconto da Urbano Cairo. Dal mondo dei social, intanto, arrivano alcuni ‘presunti indizi’ su quale sarà la prossima squadra del brasiliano.

Futuro Bremer, indizi social portano alla Juve: i dettagli

Come riportato da ‘Tuttosport’, infatti, Bremer ha tolto prima un suo like ad un post che lo ritraeva in una caricatura con la maglia dell’Inter, poi ha sia messo ‘mi piace’ ad una foto di Giorgio Chiellini ed ha anche ricambiato il ‘follow’ con Claudio Marchisio. Questi indizi, ovviamente, lasciano il tempo che trovano, ma comunque potrebbero essere dei sintomi che l’aria sta cambiando.

L’Inter, intanto, dopo Paulo Dybala, non vuole perdere anche Bremer. Secondo ‘Sky Sport’, infatti, Marotta ha fatto un rilancio per il brasiliano, ovvero 30 milioni di euro più l’intero cartellino, valutato 7,5 milioni di euro, di Casadei, mentre prima offriva solo il prestito della giovane promessa della Primavera interista.