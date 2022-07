Inter, cambia tutto: l’addio non è più certo, intesa sul rinnovo

L’Inter, dalla giornata di ieri, è finita al centro di una situazione inaspettata sul mercato: dopo Dybala, si attende di comprendere come il club si muoverà.

L’Inter ha perso, nella giornata di ieri, un giocatore che sembrava avere in pugno ormai da mesi. Paulo Dybala ha scelto, infatti, la Roma per il suo futuro. Adesso, inoltre, anche l’eventuale passaggio di Bremer in nerazzurro appare tutt’altro che certo, come invece sembrava essere qualche giorno fa. Il reparto difensivo dell’Inter è nell’occhio del ciclone.

Giuseppe Marotta ha tanti occhi, in questo momento, puntati su di sé. Sfumato il colpo per Paulo Dybala, infatti, adesso rischia concretamente di saltare anche l’operazione per portare Bremer a Milano. La Juventus è in agguato ed è economicamente forte.

In tutto questo discorso, poi, rientra anche Milan Skriniar. Il difensore piace al PSG e l’operazione, fino a qualche giorno fa, sembrava essere quasi certa della propria riuscita. Adesso, però, con tutto il caos venutosi a creare nelle ultime ore, l’Inter potrebbe anche spingere per il rinnovo. Basta far quadrare i conti e far entrare nelle casse del club 60 milioni di euro entro il prossimo anno.

Calciomercato Inter, ora il club pensa di puntare al rinnovo di Skriniar: le ultime legate alla situazione del difensore

In casa Inter si respira, in queste ultime ore, un’aria non propriamente serena. L’operazione di Bremer rischia di saltare e il club è chiamato, per forza di cose, a correre ai ripari. Il contratto di Skriniar (che non verrebbe ceduto al PSG per meno di 70 milioni di euro) scadrà ufficialmente nel 2023. Ma ora la società è chiamata a rivedere le proprie priorità.

Se Bremer dovesse effettivamente saltare, quindi, i nerazzurri starebbero pensando di lavorare al definitivo rinnovo del difensore slovacco. A riferirlo è ‘Tuttosport’, che parla anche di un accordo sull’ingaggio a partire da 5 milioni di euro a stagione. Zhang però vuole anche incassare e l’obiettivo resta quello di raggiungere la cifra di 60 milioni di euro entro il 2023. Cifra che il club potrebbe raggiungere con le cessioni di alcuni profili, tra cui anche quella di Andrea Pinamonti.