Miccichè: “Dybala colpo fantastico, come hanno fatto a lasciarlo andare?”

Dybala-Roma riempie di entusiasmo i tifosi giallorossi, ma anche l’ex vicepresidente del Palermo: così ha parlato Miccichè ai microfoni di SerieANews.com.

L’ex vicepresidente del Palermo, Guglielmo Miccichè, che ha avuto modo di conoscere molto bene Paulo Dybala, ha parlato del colpo fatto dalla Roma portandolo in giallorosso. L’argentino giocherà alla corte di José Mourinho e Miccichè ha detto la sua ai microfoni di SerieANews.com.

Un’operazione, secondo Miccichè, che renderà il club giallorosso ancora più grande. Nella convinzione generale che Dybala potesse approdare all’Inter, i Friedkin hanno agito in silenzio. Portando a casa i fatti.

“Del passaggio alla Roma per Dybala – ha affermato ai nostri microfoni Miccichè – ne penso solo che bene. Secondo me è stato un colpo fantastico, fatto da una società come quella dei Friedkin, che credo sia tra le più serie del campionato italiano. È stata un’operazione veloce e fatta bene, in silenzio e con molta tranquillità come loro lavorano”.

“Mi ricordo l’anno scorso – ha aggiunto – l’arrivo di Abraham, l’arrivo di Mourinho: furono fatti velocemente e senza dare molto adito mediatico. Hanno preso un giocatore straordinario, che farà la differenza a Roma. Possono dire la loro in Serie A. Quest’anno il club può certamente entrare nei primi quattro posti secondo me. Di diritto si iscrive alla Champions League, anche perché il campionato con la sosta di due mesi, che ci sarà a novembre e dicembre per i Mondiali, sarà talmente anomalo che non mi meraviglierei se alla fine la Roma raggiungesse un risultato prestigioso”.

Roma, Miccichè sull’approdo di Dybala: “ Mourinho è un allenatore straordinario a cui difficilmente si può dire di no”

A SerieANews.com, quindi, Guglielmo Miccichè ha affermato sull’operazione Roma-Dybala: “In giallorosso con Abraham e gli altri sarà un attacco devastante, anche se non sono sicurissimo che Zaniolo resterà alla Roma. Però se così dovesse essere, sarebbe un attacco micidiale con tre giocatori fantastici, giovani”.

“Perché la verità è che quello che nella vicenda di Dybala mi ha sorpreso parecchio è che si è lasciato andare a parametro zero un giocatore di soli 28 anni. Solitamente lo si fa con giocatori di 35/36 anni. Ma Dybala secondo me per almeno altri 5/6 anni può fare la differenza in qualsiasi squadra. Quindi quando mi chiedevano di Dybala, io stesso mi domandavo ‘Ma come hanno fatto a lasciarlo andare via a parametro zero?‘. La Roma è stata bravissima”.

Sulla situazione che l’ha accostato per diverso tempo all’Inter, Miccichè ha rivelato: “Io confesso che ero convinto che lui andasse all’Inter. Perché mi sembrava che la situazione di stand-by che si era creata fosse un accordo pregresso che avessero. Con i nerazzurri che aspettavano di liberarsi solamente di alcuni giocatori, come Vidal e Sanchez ad esempio. E invece la Roma è stata bravissima. Soprattutto bravissimo Mourinho che è un allenatore straordinario a cui difficilmente si può dire di no. Mourinho è un top, Dybala è un top e la Roma quest’anno diventerà top”.

Il ricordo più bello di Dybala al Palermo per Miccichè: “Vederlo in campo per me era un divertimento”

L’ex vicepresidente del Palermo ha poi concluso affermando: “Il ricordo più bello di Dybala al Palermo? Ne ho tanti. Intanto la grande simpatia del giocatore e la disponibilità, è un ragazzo educato. Si impegna negli allenamenti. Vederlo in campo per me era un divertimento. Con i gol che ha fatto alle big, all’Inter, al Milan, è un giocatore che ricordo con grande simpatia. È un fuoriclasse. Il suo arrivo a Roma per questo ha creato enfasi, emozione. Sono tifoso del Palermo ma quest’anno la Roma ha un tifoso in più perché ha scommesso su Dybala“.