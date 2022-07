Inter-Zhang, scoppia il caos: nerazzurri nella bufera, ecco il motivo

L’Inter nell’occhio del ciclone: dal nulla, il presidente Zhang si trova al centro della bufera. Succede tutto all’improvviso, il motivo.

Non è una settimana semplice per l’Inter. L’arrivo di Romelu Lukaku aveva riportato l’entusiasmo alle stelle nell’ambiente nerazzurro, persino dopo una stagione terminata sì con due coppe vinte, ma anche con uno Scudetto perso goffamente contro i rivali del Milan.

Adesso sembra tutto già vanificato e il clima attorno alla presidenza Zhang si è fatto nuovamente molto, molto caldo. Il motivo è semplice: gli arrivi sfumati di Dybala e Bremer hanno indispettito i tifosi meneghini.

Un indispettirsi che è tracimato in un vero e proprio moto popolare, con migliaia e migliaia di cuori nerazzurri ritrovatisi su Twitter per protestare contro l’operato della dirigenza interista. E soprattutto, unirsi sotto un unico grido: #SuningOut.

Inter, i tifosi chiedono l’addio di Suning: Zhang al centro della bufera

Così parte la rivolta social del tifo di casa Inter. “Se Lukaku veste nerazzurro è grazie e soprattutto a se stesso che ha fatto di tutto per ritornare, trattativa che stava sfumando per un paio di milioni che il nostro presidente voleva risparmiare. Bremer e Dybala soffiati, Skriniar sul mercato. Vendi se non sei in grado”, scrive un utente nell’analizzare l’operato di Suning.

E ancora, c‘è chi invita subito Zhang alla cessione del club: “Da un paio di anni solo prestiti e parametri zero (che a volte neanche riesci a portare a casa), oltre al fatto di dover vendere tasselli importanti in ogni sessione di mercato. Grazie di tutto, ma è ora di passare la mano!”.

Una brutta gatta da pelare, dunque, per la presidenza dell’Inter. Gli umori della piazza sono tutt’altro che sereni dopo le ultime notizie di mercato. E restano anche in attesa di capire che tipo di futuro toccherà ad una colonna come Skriniar, sul quale il PSG non cede mica la presa.