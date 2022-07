Juventus al settimo cielo, la notizia fa esultare anche Allegri: tifosi in festa

La Juventus festeggia un’ufficialità a sorpresa e guarda al futuro con rinnovato entusiasmo: sorridono i tifosi e il mister Max Allegri.

Il calciomercato di oggi in Italia è una questione di delicati equilibri. Considerando la difficile situazione economica che vive il nostro movimento, è fondamentale provare a migliorare la rosa – o a non indebolirla – tenendo presenti i bilanci. Una necessità che riguarda anche la Juventus.

Per questo il club bianconero ha operato oggi una doppia operazione in entrata e in uscita che dovrebbe mantenere la rosa competitiva e fornire allo stesso tempo il denaro necessario per rinforzare altri settori del campo. Dopo l’ufficialità della cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco i tifosi e il tecnico Massimiliano Allegri attendevano un sostituto. Che finalmente è arrivato.

Per sostituire l’olandese ex Ajax la Vecchia Signora ha operato un vero e proprio sorpasso sulla destra ai danni dell’Inter. Cose che succedono spesso nel calciomercato, e che in questo caso ha permesso al club di bruciare i rivali di sempre sul tempo e aggiudicarsi Gleison Bremer, nominato al termine della scorsa Serie A “miglior difensore del campionato”.

Juventus, Bremer lascia il ritiro del Torino

Dopo gli indizi relativi al numero di maglia del brasiliano (lasciato libero da Giorgio Chiellini) è arrivata la conferma. Come riportato dall’esperto di calciomercato Gianluca Di Marzio, autorità nel settore, Bremer si unirà alla Juventus lasciando i rivali cittadini del Torino e restando dunque nella stessa città in cui ha iniziato la sua avventura in Italia.

Avventura che proseguirà con il bianconero addosso e che dovrebbe cominciare già stasera. Non convocato per l’amichevole del Toro contro il Mlada Boleslav, il brasiliano lascerà la sede del ritiro granata a Bad Leonfelden, Austria, raggiungerà Linz e volerà a Torino per ufficializzare il trasferimento. Che segna un punto importante a favore della Juventus e potrebbe contribuire non poco a cambiare gli equilibri nel prossimo campionato.