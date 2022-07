Bremer alla Juventus, l’indizio sul numero di maglia fa impazzire i tifosi

Importante rinforzo in entrata per Massimiliano Allegri. La Juventus migliora cosi il reparto difensivo e sostituisce il partente De Ligt.

La Juventus di Massimiliano Allegri ha vissuto un’annata difficile lo scorso anno. Il club bianconero, dopo diversi anni, ha chiuso per la prima volta una stagione con zero titoli. Ora la società è al lavoro per accontentare le richieste del tecnico e rinforzare la rosa, mettendo in atto una vera e propria rivoluzione.

Dopo settimane o quasi mesi di trattative si è chiusa la telenovela relativa al difensore brasiliano Gleison Bremer. Il club bianconero ha superato in extremis l’Inter e ha chiuso per il calciatore verdeoro, mettendo a segno un colpo di caratura internazionale. Bremer è un importante rinforzo in un reparto indebolito dopo le cessioni di Chiellini (finito in America) e De Ligt, nelle ultime ore ceduto al Bayern Monaco.

Come riporta Sky Sport Urbano Cairo ha accettato l’offerta di 40 milioni di euro più 7 di bonus del club bianconero. Una grande plusvalenza per il club granata che ora potrà utilizzare parte di questo tesoretto per intervenire sul mercato.

Juventus, indiscrezioni sul numero di maglia di Bremer

Negli ultimi minuti stanno arrivando interessanti indiscrezioni riguardo il numero di maglia di Bremer. Il giornalista della Gazzetta dello Sport Giovanni Albanese ha twittato il numero 3, riferendosi probabilmente al possibile numero di maglia del neo acquisto bianconero. Bremer già utilizzava il numero 3 al Torino e potrebbe utilizzarlo nuovamente per la sua nuova avventura.

In questo modo Bremer sarebbe il vero e proprio erede di Giorgio Chiellini, storica bandiera della storia recente del club torinese. Chiellini è stato fino allo scorso anno il numero 3 della Juventus e Bremer potrebbe cosi prendere il suo posto.