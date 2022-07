Juventus, pioggia di milioni in arrivo: l’ufficialità è una manna

Sono giorni caldi per il calciomercato della Juventus. Il club bianconero sta realizzando diverse operazioni, sia in entrata che in uscita.

La campagna acquisti della Juventus è stata finora di altissimo livello. La formazione di Allegri ha perso diverse pedine, sia in difesa che in attacco, ma la dirigenza bianconera sta lavorando in maniera molto efficiente pur di regalare al tecnico una rosa molto competitiva. Sono arrivati Angel Di Maria e Paul Pogba, ma non solo.

Il club bianconero ha chiuso in queste ore l’operazione per il centrale brasiliano Gleison Bremer. La Juve ha superato in extremis l’Inter ed ha realizzato un colpo da novanta in difesa. Bremer è uno dei rinforzi per il reparto difensivo e la società bianconera utilizzerà l’ex centrale granata per rimpiazzare Matthijs De Ligt.

Da pochi minuti il centrale olandese non è più un difensore della Juve. Il calciatore, giovane talento arrivato anni fa dall’Ajax, è un nuovo giocatore del Bayern Monaco. La società torinese ha comunicato le note del trasferimento e le cifre della cessione del forte e talentuoso difensore.

Juventus, i dettagli dell’operazione De Ligt

Ecco il comunicato del club bianconero: “Juventus Football Club S.p.A comunica di aver raggiunto l’accordo con la società FC Bayern Munchen AG per la cessione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs De Ligt”. La società ha poi confermato le cifre del trasferimento:

“Il giocatore si è trasferito a fronte di un corrispettivo di 67,0 milioni, pagabile in quattro esercizi, che potrà essere incrementato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva del calciatore, per un importo non superiore a 10 milioni di euro, al raggiungimento di specifici obiettivi”.