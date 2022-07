Dazn, ora è ufficiale: cambia tutto, arriva il colpo di scena

Colpo di scena per DAZN. Dall’anno prossimo una novità che potrebbe cambiare lo scenario per il servizio di streaming sportivo.

La prima stagione con tutta la Serie A su DAZN è stata ricca di polemiche. Molti utenti si sono lamentanti della qualità del servizio di streaming sportivo. La stessa DAZN, con la mossa sui prezzi e sulla condivisione degli account, ha ulteriormente fatto indispettire molti tifosi.

Il numero di spettatori che effettivamente guardano le partite su DAZN è un tema centrale per le squadre. In base al Decreto Lotti infatti l’8% dei diritti tv raccolti dalla Serie A andrà diviso proprio in base all’audience effettivo di ciascuna squadra. Una cifra complessiva attorno ai 75 milioni di euro.

Naturale quindi che le società, per le quali sono in ballo diversi milioni, vogliano stime effettive sugli spettatori. Anche per questo dal prossimo anno, come rende noto l’AGCOM, gli ascolti di DAZN saranno rilevati dall’Auditel.

DAZN, dal prossimo anno ascolti rilevati dall’Auditel

Stop alle polemiche sulla rilevazione degli ascolti quindi. Dalla stagione 2022/23 saranno rilevato dall’Auditel. “L’Autorità ha preso favorevolmente atto delle iniziative assunte da DAZN.” si legge nel comunicato. “In particolare quella di utilizzare il sistema total audience di Auditel per la rilevazione degli ascolti.”

Da parte sua DAZN, tramite il suo Amministratore Delegato per l’Italia Stefano Azzi, aveva già chiarito: “Stiamo collaborando con Auditel al fine di rilevare gli ascolti con un sistema censuario. In precedenza utilizzavamo un altro sistema basato sugli schermi accesi.” A fargli eco il Segretario Generale della società Romano Righetti: “A marzo è stato approvato il sistema total audience e abbiamo subito iniziato a lavorare in sinergia con Auditel. Stiamo già provvedendo ad installare su tutte le app il marcatore di Auditel.”