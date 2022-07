“De Laurentiis vende il Napoli”: arriva la risposta ufficiale del club azzurro

E’ arrivata la risposta del Napoli in un comunicato ufficiale riguardo la vendita del club di De Laurentiis

Aurelio De Laurentiis è proprietario del Napoli dal 2004 e nei suoi diciotto anni di presidenza ha ottenuto risultati molto importanti. Quattro coppe vinte e svariate partecipazioni alle coppe europee. Il suo rapporto con la piazza è però controverso e negli ultimi anni ha anche deciso di investire nel Bari, dove il figlio Luigi è diventato presidente e ha conquistato la promozione in Serie B.

Nella giornata di oggi è rimbalzata una notizia molto importante. Secondo la RAI, infatti, “De Laurentiis ha intenzione di vendere il Napoli”. Il motivo sarebbe legato al fatto che il presidente del club vorrebbe vivere a Los Angeles in modo definitivo e non facendo il vai e vieni dall’Italia.

Napoli, l’annuncio del club sulla presunta vendita

A tal proposito è arrivata la risposta ufficiale del club partenopeo, con un comunicato. “Una bufala che non ha bisogno di smentite ma la RAI è un servizio pubblico. De Laurentiis non vuole vendere il Napoli e non esistono trattative. In passato ha rifiutato offerte vicino al miliardo di dollari. Non ha bisogno di dover vendere il club per vivere a Los Angeles, nella sua residenza, dove è appena tornato da un soggiorno di un mese”. Una nota che non lascia spazio a interpretazioni.

Il fatto, dunque, è che Aurelio De Laurentiis ha intenzione di restare il proprietario del Napoli. Almeno per il momento, perché va capito come andrà a finire la vicenda delle multiproprietà.