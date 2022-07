Quale sarà il ruolo di Dybala nella nuova Roma di Mourinho. Il tecnico portoghese sarebbe pronto a valutare alcune novità tattiche. L’arrivo dell’argentino potrebbe impattare in maniera totale sulle strategie offensive

L’arrivo di Dybala alla Roma proietterà i giallorossi verso un assetto tattico decisamente più offensivo e ricco di imprevedibilità. Innovazione e fantasia negli ultimi 20 metri. Nessuno stravolgimento totale. Mourinho confermerà il solito 3-4-2-1, pronto a variare in un 3-4-1-2 con l’argentino spalla idea di Abraham nell’attacco a due.

Due trequartisti o due attaccanti? Cambierà poco, soprattutto nella fase di non possesso. Dybala agirà da raccordo tra attacco e centrocampo in coppia con Pellegrini. Un nuovo asse di fantasisti pronti a supportare il centravanti inglese.

Mourinho consegnerà a Dybala le chiavi offensive. e potrà contare sulla voglia di riscatto dell’ex Juventus. Non solo svolta tattica sulla base del modulo: con l’arrivo di Dybala, Mourinho potrebbe stravolgere la gerarchia dei rigoristi e dei tiratori di punizioni. La sensazione è che la Joya possa assicurarsi il totale monopolio.

Dybala-Roma, spazio al 3-4-2-1 o 3-4-1-2

Dybala non stravolgerà la Roma, ma l’organizzazione offensiva giallorossa potrebbe variare leggermente con l’inserimento dell’argentino negli ultimi 25 metri di campo. L’arrivo di Dybala non chiuderà le porte al mercato giallorosso. I capitolini potrebbe cedere Veretout al Marsiglia e valutare il possibile affondo su un nuovo centrocampista.

Non trovano conferme le indiscrezioni su McKennie, attenzione alla situazione legata al futuro di Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo, molto vicino ai giallorossi, potrebbe dare il suo ok definitivo al trasferimento nella Capitale. Come detto, però, bisognerà aspettare la cessione di un centrocampista: Veretout potrebbe rappresentare l’identikit perfetto per la figura di possibile sacrificato.