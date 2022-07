Dybala e De Ligt, ora porte aperte al terzo affare: gongola Allegri

La Juventus, soprattutto dopo la cessione di De Ligt, pensa di nuovo in grande: porte aperte per un terzo affare, con il nome che vuole Allegri.

La Juventus, grazie alla cessione di Matthijs De Ligt, può continuare a scatenarsi sul mercato. L’operazione redditizia (circa 80 milioni di euro complessivi) permette infatti ai bianconeri di inserirsi in operazioni che fino a qualche giorno fa sarebbero state davvero molto complicate. Spunta perciò la possibilità di un altro affare.

Per il passaggio di Matthijs De Ligt al Bayern Monaco manca ormai solamente l’ufficialità. Il difensore sta in questo momento svolgendo le visite mediche, poi firmerà il suo nuovo contratto. Il suo trasferimento in Bundesliga ha spalancato le porte ad un’eventuale trattativa per Bremer, ma la Juventus non vorrebbe fermarsi solamente a questa.

Sempre nel mirino dei bianconeri, specialmente di Massimiliano Allegri, continua ad esserci il nome di Nicolò Zaniolo. Un’operazione che resta sempre molto complicata, ma che ora potrebbe ricevere qualche agevolazione dal passaggio in giallorosso di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, De Ligt al Bayern può portare Bremer ma Allegri pensa anche ad un altro affare: il punto su Zaniolo

‘Tuttosport’, con la sua edizione odierna, torna a parlare del futuro di Nicolò Zaniolo. E del possibile intreccio con Paulo Dybala, il cui arrivo alla Roma potrebbe agevolare l’eventuale affondo bianconero. Il colpo che Allegri vorrebbe, infatti, riguarda proprio il numero 22 giallorosso. Mourinho, Thiago Pinto e i tifosi spingono affinché venga firmato il rinnovo che allungherebbe la scadenza del suo contratto (attualmente posta al 2024).

La Juventus, invece, spera che l’approdo di Paulo Dybala nella Capitale possa agevolare l’affare per portarlo a Torino. I Friedkin continuano a chiedere per lui 50 milioni di euro. Anche perché, con l’argentino in rosa, non è detto che Zaniolo debba per forza andar via, ma la Vecchia Signora spera di poter far leva sulla possibilità di dargli un posto da assoluto protagonista. Allegri attende fiducioso per comprendere se la trattativa potrà effetiivamente decollare.