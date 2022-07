Calciomercato, colpo di scena Ronaldo: “Nella sua testa…”

Le parole di Bruno Fernandes sul futuro di Cristiano Ronaldo lasciano poche interpretazioni

Cristiano Ronaldo ha fatto sapere al Manchester United di voler andar via per continuare a giocare la Champions League. Per il portoghese, giocare nella coppa più importante è fondamentale per battere i record personali e per una questione d’immagine. E’ un’azienda e va trattato come tale: il sesto posto dei Red Devils, dunque, non basta al giocatore per continuare l’avventura a Old Trafford.

D’altra parte, Ten Hag non fa una piega e sarebbe contento di liberarsene per mandare avanti il progetto sui giovani che ha in mente. E’ da tempo che il Manchester United non alza un trofeo, precisamente dal 2017. E dopo Ferguson non ha mai più trovato pace. Della situazione di CR7 ha parlato Bruno Fernandes, suo grande amico con il quale condivide anche la maglia della Nazionale portoghese.

Bruno Fernandes parla del futuro di Ronaldo

Bruno Fernandes ha parlato del futuro di Cristiano Ronaldo, che ha deciso di non partire per la tournée in Asia e Australia: “Nella sua testa non so cosa passi. E’ stato importante per noi per i gol, ma dobbiamo rispettare le sue scelte, così come quelle del club e del suo procuratore. Non dipende da me”. CR7 aveva informato che alla tournée non avrebbe partecipato per motivi familiari.

Una decisione che lascia più di un punto interrogativo sul futuro del portoghese, anche dopo le dichiarazioni del suo compagno di squadra. Mendes si è attivato per trovargli una squadra, ma i costi sono esagerati per un calciatore di 37 anni, nonostante faccia ancora la differenza e fisicamente sia ancora integro.