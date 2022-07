Roma, Mourinho scatenato: dopo Dybala un altro top player

La Roma è scatenata: dopo l’arrivo di Paulo Dybala, Mourinho vuole rinforzare la sua rosa con un giocatore dall’alto lignaggio per la mediana

Adesso la Roma non vuole fermarsi. I tifosi giallorossi sono ancora al settimo cielo per l’ingaggio di Paulo Dybala. Un colpo che inizialmente sembrava soltanto un sogno per la formazione capitolina ma che giorno dopo giorno ha assunto consistenza fino a diventare realtà.

La società giallorossa ora sembra però pronta a sferrare l’attacco per dare la caccia ad un’altra preda di spessore. Un altro colpo importante per ridurre ulteriormente il gap dalle altre formazioni della parte alta della classifica. La Roma è ambiziosa e questa volta ha rivolto lo sguardo in casa del PSG.

Calciomercato Roma, nel mirino c’è Wijnaldum: il calciatore ha già dato l’ok all’operazione

La Roma non vuole fermarsi a Paulo Dybala. L’arrivo della ‘Joya’ ha acceso l’entusiasmo dei tifosi giallorossi che ora potrebbero ricevere un altro regalo da parte della società. Il club capitolino, riferisce il ‘Corriere dello Sport’, sta lavorando per arricchire il centrocampo con la presenza di Georginio Wijnaldum.

Il centrocampista è in uscita dal PSG, che ha bisogno di liberarsi di qualche ingaggio pesante per rientrare nei parametri del fair play finanziario. L’ex Liverpool inoltre ha già dato l’ok all’eventuale trasferimento alla Roma e nelle scorse ore ha messo anche un like su un post dell’annuncio di Paulo Dybala, tuttavia rimangono da risolvere alcuni aspetti.

Il giocatore guadagna attualmente nove milioni di euro a stagione. La Roma potrebbe prenderlo in prestito con diritto di riscatto a 15 milioni di euro (ha un contratto con il PSG fino al 2024) tuttavia il Psg – club con il quale il club giallorosso ha buoni rapporti considerata pure la vicinanza politica all’interno dell’Uefa – dovrebbe contribuire al pagamento del sostanzioso ingaggio del centrocampista olandese.