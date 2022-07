Calciomercato Torino, mastica amaro Juric: la beffa è quasi ufficiale

Dopo aver ceduto Bremer alla Juventus, dal calciomercato è arrivata un’altra beffa per il Torino di Ivan Juric.

Il Torino di Urbano Cairo è stato sicuramente tra i protagonisti di questi giorni di calciomercato. Il club granata, di fatto, è stato sotto la luce dei riflettori per ‘colpa’ del duello tra la Juventus e l’Inter per prendere Bremer, che poi ha scelto di diventare un nuovo calciatore della ‘Vecchia Signora’.

Il centrale brasiliano sembrava essere destinato all’Inter, ma poi la Juventus, sfruttando la cessione di de Ligt al Bayern Monaco, ha sbancato il banco con ben 50 milioni di euro. I tifosi del Torino erano pronti alla cessione di Bremer, considerando che aveva rinnovato con la promessa di andare via nel corso di questa sessione di mercato, ma ora sono in attesa di nuovi calciatori.

Cairo e Vagnati, di fatto, si sono messi subito all’opera per cercare di prendere il prima possibile il sostituto di Bremer. Il nome più ‘caldo’ è sicuramente quello di Jason Denayer, svincolatosi dal Lione. Il Torino sta cercando anche un centravanti, considerando l’addio di Andrea Belotti, ma non ci sono delle buone notizie.

Calciomercato Torino, beffa per Juric: Joao Pedro è un nuovo giocatore del Fenerbahce

Come scritto da Nicolò Schira su ‘Twitter’, infatti, a breve ci sarà l’annuncio di Joao Pedro come nuovo calciatore del Fenerbahce. Il club turco ha elargito ben 6,5 milioni di euro, bonus compresi, al Cagliari per prendere il centravanti seguito, che prenderà 2,5 milioni di euro all’anno fino al 2025.

Il Torino, per l’appunto, aveva individuato in Joao Pedro come possibile sostituto di Andrea Belotti. I granata stanno cercando di compiere anche un colpo a centrocampo, visto che stanno cercando di prendere Giulio Maggiore dallo Spezia. L’accordo tra i due club per il calciatore, che ha già detto sì ai piemontesi, è vicina ad essere raggiunta sulla base di 5 milioni di euro.